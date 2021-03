TU Delft laat studenten vaker toe: 'Geweldig, weer gewoon mensen zien'

De TU Delft heeft de afgelopen periode uitgebreid onderzoek gedaan naar de bewegingen van studenten en medewerkers binnen de universiteit. Via apps en kastjes werden alle bewegingen gevolgd. 'We hebben meer dan 11.000 interacties tussen mensen gemeten. Hiervan was meer dan 99 procent korter dan vijftien seconden en daarom low risk', legt projectleider Sascha Hoogendoorn uit.

Voor de Delftse universiteit reden om studenten twee dagen per week toe te laten. De studenten zijn blij met de extra mogelijkheden. 'Ik heb nu sinds februari vorig jaar geen les meer gehad', vertelt een van de studenten. 'Ik ben dan ook blij dat ik weer naar de universiteit kan.'

Welzijn van studenten

Volgens Rob Mudde, lid van het college van bestuur van de TU, is de opening vooral belangrijk voor het welzijn van de studenten. 'De leerprestaties zijn redelijk goed, maar met het welzijn van studenten en de ontwikkeling van de persoon gaat het natuurlijk helemaal niet goed. Dat is iets wat je niet via een schermpje kunt doen.'

Een van de studieplekken van de TU Delft | Foto: NOS

Door het thuisonderwijs is de sociale wereld van de studenten beperkt. 'Het is wel eenzaam', geeft een van de studenten toe. 'Ik zie mijn vrienden nog wel, maar de mensen die je normaal op de faculteit tegenkomt en dan even koffie mee drinkt, dat kan allemaal natuurlijk niet meer. Dus het is geweldig dat dit nu weer kan. Dat ik gewoon weer wat mensen kan zien.'

