Den Haag biedt marktkooplieden, sportverenigingen en strandpaviljoens coronasteun

Dat heeft de gemeente Den Haag woensdag bekend gemaakt. Doel is, aldus wethouder Anne Mulder (VVD, financiën), om Den Haag 'sterker uit de crisis te laten komen'. Hij hoopt dat ook andere verhuurders het 'ruimhartige gebaar' van de gemeente volgen. 'Wij springen bij gedurende de lockdownperiode wanneer de maatregelen tot aanzienlijk omzetverlies leiden,' aldus Mulder.

Den Haag werkt op dit moment een steunpakket voor huurders van het gemeentelijk vastgoed nog verder uit. De precieze details worden later bekend gemaakt. Het is de tweede keer dat de stad dit doet. In oktober 2020 bood het stadsbestuur ook al een deel van de huurders van gemeentelijk vastgoed steun door het (gedeeltelijk) kwijtschelden van huur.

Meer dan 30 procent omzetverlies

Deze keer gaat het onder meer om huurders van horecapanden die meer dan 30 procent omzetverlies hebben. Daaronder vallen ook de strandpaviljoens. Verder gaat het om winkels en panden die worden gebruikt voor dienstverlening of opleiding. Bovendien wordt 'maatwerk' geleverd voor enkele bijzondere panden voor congressen en evenementen, zoals het World Forum. Steun krijgen ook de horeca in culturele instellingen, bij amateurverenigingen en in gemeentelijke zwembaden en sporthallen.

Het stadsbestuur ziet ook dat de culturele sector zwaar is getroffen door de coronacrisis. Voor 2021 ontvangt de gemeente Den Haag hiervoor 8,35 miljoen euro coronasteun van het Rijk. Met de instellingen wordt nu gesproken over een pakket aan maatregelen. Mulder kan nu nog niet alle details geven. 'Voorop staat dat we als college een deel van de pijn van huurders van gemeentelijk vastgoed, denk met name aan ondernemers, op deze manier kunnen verzachten. Dat helpt hen en de stad om goed door de crisis heen te komen.'

Hoge woonlasten, minder inkomsten

Het stadsbestuur maakte vandaag ook bekend dat vanaf volgende week alle Hagenaars die vanwege de coronamaatregelen minder inkomsten hebben een zogeheten Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunnen aanvragen. Het maakt voor de aanvraag niet uit of iemand werkzoekend, in loondienst of ondernemer is. Deze regeling is er voor Hagenaars die hoge vaste woonlasten hebben en verminderde inkomsten. Afhankelijk van de situatie bedraagt de hoogte van de regeling eenmalig 750 of 1.500 euro.

De TONK kan worden aangevraagd door mensen die te maken hebben met een veel lager inkomen als vergoeding voor een deel van de woonlasten. Dat zijn de kosten voor de huur, hypotheek(rente), servicekosten of bijdrage voor de VvE. De TONK is speciaal in het leven geroepen voor mensen die vanwege hun situatie geen recht hebben op andere steunmaatregelen en daarmee net buiten de boot vallen.

Huishoudens worden hard getroffen

'We zien dat naast ondernemers ook veel huishoudens hard getroffen worden. Hagenaars die nog wel inkomen uit werk hebben, maar zoveel minder dat ze de vaste lasten voor wonen niet meer kunnen betalen. Niet iedereen is financieel in staat om een plotseling verlies van inkomen op te vangen,’ aldus wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, werk en inkomen).

De TONK is met terugwerkende kracht aan te vragen voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2021 zijn ingediend. De tegemoetkoming wordt eenmalig verstrekt voor de gehele periode waarop de regeling betrekking heeft. De bedoeling is dat de regeling 'snel en eenvoudig' is. De aanvragen worden ook 'ruimhartig' beoordeeld. Zo moeten mensen goed worden geholpen, is het idee.

