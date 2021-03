Vallende gevelbeplating beschadigt auto's: 'Een heleboel kabaal'

Het kantoorpand staat vlak bij de brug over de A12 in het Beatrixkwartier. Van enkele voertuigen zijn de ruiten gesprongen, of zit de voor- en achterruit vol met barsten. Daarnaast heeft de vallende bekleding voor meerdere deuken gezorgd op de auto's. Op beelden is te zien dat vrijwel de hele beplating van de zijkant van het kantoorgebouw is gevallen. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Ook is er iemand aangehouden omdat hij de politie zou hebben beledigd.

Bertina Kol hoorde vanuit haar huis hoe de gevelplaten naar beneden kwamen. 'Een heleboel kabaal', zegt ze erover. 'Een schrapend geluid, net geen knal. Alsof een auto met gierende banden over een verkeersdrempel rijdt, alleen hebben we hier geen verkeersdrempel.'

'Mijn man laat de hond daar vaak uit'

'In eerste instantie schrik je en je hoopt dat er niemand onder de gevel door liep of in de auto zat. Dat was gelukkig ook zo', zegt de ooggetuige met een gerust hart. 'Mijn man loopt daar vaak met de hond en je denkt dat het hem ook had kunnen overkomen. Nu hebben we wel buren waarvan de auto onder het puin zit.'

'Ik heb drie jonge kinderen en die van drie en vijf zitten voor het raam gekluisterd. Ze zijn flink geschrokken, maar zitten nu te kijken hoe de brandweer aan het werk is. De jongste van drie maanden heeft ook even gekeken, maar vindt toch de fles belangrijker', zegt Kol tenslotte lachend.

De schade aan het pand is groot | Foto: Regio15

