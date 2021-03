Moeder en dochter zitten samen in de gemeenteraad en voeren campagne voor Code Oranje

Jolanda Gaal staat ook op de lijst van de politieke partij van De Mos. 'Ik sta op nummer 18, dus de kans is nul dat ik in de Tweede Kamer kom. Maar daar gaat het mij ook niet om. Door op de lijst te staan heb je toch een beetje extra 'vertegenwoordigings-gevoel'. Op deze manier laat ik aan Delft zien dat je echt voor deze partij staat.'

Moeder en dochter gaan samen de straat op om campagne te voeren voor Code Oranje. Ze mogen de flyers niet uit de hand geven vanwege de coronamaatregelen. Dus Jolanda heeft een bezemsteel met wasknijpers eraan gemaakt. 'We gaan toch flyeren. Hier hangen we de flyers aan. De mensen kunnen op deze manier een flyer pakken. Het is net een ontwerp van de TU Delft', zegt ze lachend.

Jolanda heeft een speciale 'flyer-stok' gemaakt om coronaproof te flyeren | Foto: Omroep West

'Zie mijn dochter wel als gelijkwaardige collega'

Liedewei vindt het erg belangrijk dat een partij als Code Oranje een zetel krijgt in de Kamer. 'Vele lokale partijen steunen Richard de Mos. Op deze manier hoop ik dat we niet alleen op lokaal niveau invloed kunnen uitoefenen. Ik ben heel trots dat mijn moeder op de lijst van Code Oranje staat.' Jolanda is al sinds 2010 raadslid in Delft. 'Wij zijn een verlengstuk van de mensen in de stad. De mensen weten ons dan ook heel goed te vinden, soms te goed. We zijn erg druk met deze functie. Ik noem het ook wel ombudspolitiek. Maar als raadslid krijg ik meer voor elkaar dan als gewoon Jolanda Gaal.'

'Liedewei was vroeger een heel slim kind. Met drie jaar kon ze al lezen en schrijven. Maar tijdens haar studie Rechten in Leiden was ze alleen maar aan het feesten. Toen dacht ik wel eens: hoe moet dat als ze ooit een baan heeft? Nu zie ik mijn dochter als een gelijkwaardige collega. Maar ze heeft het soms ook moeilijk. Naast de werkzaamheden voor Onafhankelijk Delft heeft ze ook een fulltimebaan. Dus als ik zie dat het te druk is kom ik wel in actie. Het is ook mijn kind,' zegt Jolanda.

