Afscheid Golden Earring komt hard aan: 'Ik vergat dingen, ik kon niet denken'

Sinds het desastreuze nieuws is er in huize Albers geen plaat meer gedraaid van de succesvolle Haagse band. 'Ik vind het niet fijn meer om te horen. Dat is voor het eerst in mijn leven.'

Dat de ziekte van George Kooymans te grondslag lag aan het einde van Nederlands succesvolste rockband, maakt de pil extra bitter. Dankzij de gitarist werd Berry in 1965 fan van de band. 'Ik zag een foto van George bij een boekhandel in de Reinkenstraat in Den Haag', vertelt ze alsof het de dag van gisteren was. 'Ik wist toen nog niet de link met de muziek die ik 's nachts stiekem op de radio in mijn bed luisterde. Maar dat is daarna heel snel gebeurd. Ik was meteen verkocht.'

'George heeft de mooiste stem van de wereld'

Het was die combinatie waardoor Berry fan werd van de Earring. 'Ik vond die foto van George zo mooi en het plaatje -Please Go- zo goed. De belangrijkste reden dat ik fan van hem ben, is zijn stem. Dat is de mooiste stem van de hele wereld. Altijd al. Ik ben bang dat ik die nu nooit meer ga horen.'

George Kooymans en Berry Albers bladeren door een plakboek | Foto: Berry Albers

Sinds de dag dat ze de Earring ontdekte, is de verzamelwoede gaan branden bij de geboren Haagse. Haar zolder ligt voor met allerlei zaken die te maken hebben met de beroemde band. 'Hier ligt hoofdzakelijk knipselwerk dat nog ingeplakt moet worden', zegt Berry terwijl ze rondkijkt op haar rommelzolder. 'Maar ook posters, drumstokjes, een plank met honderd boeken en nog meer rommel.'

Pijn van het afscheid nog te vers?

De komende tijd is de superfan bezig met plakboeken en knipsels en andere prullaria van de band die al 55 jaar deel uitmaakt van haar leven. Of ze om 17.15 uur even de radio aanzet om net als heel Nederland naar Radar Love te luisteren, is onbekend. Wellicht is de pijn van het afscheid nog te vers.

