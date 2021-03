Jan van Zanen geeft inkijkje in privéleven: houdt van spruitjes en zingt Sinatra onder de douche

Sjaak Bral in gesprek met Jan van Zanen. ‘Den Haag is veel mooier dan gedacht.' | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman

Zijn favoriete boek is 'Gloed' van de Hongaarse schrijver Sándor Márai. Onder de douche zingt hij stiekem mee met Frank Sinatra. De meeste van z'n spullen staan nog in een opslag omdat hij nog hard op zoek is naar een definitief huis in Den Haag. Hij houdt van de Aziatische keuken, maar ook stamppot en spruitjes. En juist niet van Mexicaans, rode kool en mosselen.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen bood tijdens een gesprek met cabaretier Sjaak Bral woensdagavond een bescheiden blik in zijn privéleven. Maar natuurlijk ging het vooral ook over politiek. Het Rijk moet gemeenten snel gaan financieel compenseren voor de extra taken die zij kregen op vooral het gebied van zorg, vindt Van Zanen. 'Nog dit kabinet moet flink in de bus blazen. Anders kunnen gemeenten hun taken niet volbrengen.'

Bral sprak een uur met Van Zanen in zijn wekelijkse show vanuit de bibliotheek Nieuw Waldeck. Hij vertelde daar dat hij zich nu, na acht maanden, helemaal thuis voelt in de stad. 'Den Haag is veel mooier dan gedacht.' Toch blijft het kennismaken nog wel lastig, vanwege de coronamaatregelen. Nog vier stadsdelen wachten op een officieel werkbezoek.

'Ik dacht dat ik de burgemeester was'

Eerlijk was hij op de vraag van Bral wat hem tot nu toe is tegengevallen: de 'vele hoogwaardigheidsbekleders die ook iets van Den Haag vinden'. In Utrecht had hij soms te maken met een aartsbisschop, in Amstelveen met de burgemeester van Amsterdam. Maar hier bemoeien zich ook Kamerleden, ministers, het Koninklijk Huis, ambassadeurs en Kamervoorzitters zich met de stad. 'Dat vertraagt en ik dacht dat ik de burgemeester was.'

Ze zaten in een bibliotheek, Bral en hij. Dus verscheen ook het boek van de voorman van Hart voor Den Haag, Richard de Mos, op tafel. Van Zanen heeft het en had er wat doorheen gebladerd, bekende hij. Wel vertelde hij dat het jammer zou zijn dat mensen daardoor de indruk krijgen dat er daardoor ‘altijd veel gedoe’ is. Natuurlijk: er zijn discussies en de emoties lopen soms hoog op, maar politici zijn vooral mensen waarop vanwege hun functie een schijnwerper staat. 'Het zijn mensen die stinkend hun best doen. Urenlang, dagenlang. Daar moet je ook wel een beetje bewondering voor hebben. Want het is geen dankbaar werk.'

Gemeenten krijgen te weinig geld

Die politici doen dat ook nog eens in een moeilijke tijd. Want het Rijk schoof de afgelopen jaren veel taken naar wat Jozias van Aartsen ooit de eerste overheid noemde. Maar bij al die extra taken, vooral op het gebied van zorg, kwamen onvoldoende extra knaken. Onderzoek leerde dat de gemeenten in totaal 1,7 miljard te weinig ontvingen. Dat moet echt anders, aldus de burgemeester. ‘Dit en komend kabinet moeten in de bus blazen.’

Van Zanen gaat er vanuit dat het einde van de strenge maatregelen vanwege de coronapandemie nu echt naderen. Dan is hij van plan nog meer de stad in de gaan. Naar een restaurant, sportwedstrijden, het theater. 'Dan hoop ik zeer zichtbaar zijn in de openbare ruimte.'

Het is een jas die bij mij past

Want dat hoort toch echt bij het werk, zegt hij. Mensen ontmoeten, een verbindende factor zijn. Het is ook een baan hem goed past, zegt hij tegen Bral. 'Gek werk, een tombola. Maar het is wel een jas die bij mij past.'

En nu doet hij dat in na Amstelveen en Utrecht in Den Haag. Terwijl hij in de Domstad toch net had bijgetekend voor een nieuwe periode. Van Zanen: 'Ik was 58, had dertig jaar Utrechtse politiek gezeten en kreeg de kans om mijn vak, mijn passie, mijn ambachtelijkheid in een andere omgeving te doen. Ik heb er wel over nagedacht, ik heb er ook over getwijfeld. Ik heb ook pas op het laatste moment geschreven, zeg ik eerlijk. Maar ik heb het wel heel bewust gedaan. En het bevalt me uitstekend. Ik ben nog steeds verliefd op Utrecht, maar denk wel dat ik hier iets extra’s kan brengen op dit moment. En ik vind het hier mooi, het is hier groen en ik ben dol op de zee. Punt.'