Dick volgt avontuurlijke voetballers: 'Ze spelen soms in de meest obscure landen'

'Ik ben helemaal alleen naar Lapland vertrokken', vertelde Nino Roffelsen amper een maand geleden aan Omroep West. Afgelopen zomer maakte de 22-jarige middenvelder nog de overstap van Jong Sparta Rotterdam naar VV Noordwijk, waar hij dit seizoen zestien minuten voor in actie kwam. Inmiddels komt Roffelsen uit voor de Finse profclub Rovaniemen Palloseurain in de Ykkönen, het tweede niveau van Finland. 'Het oogt allemaal vrij professioneel', verklaarde hij destijds.

Opmerkelijke transfers als die van Asmelash of Roffelsen fascineren Dick Teunen, oprichter van FC De Avonturiers. Vier jaar geleden begon de voetbalfanaat met het noteren van Nederlandse voetballers die over de grens spelen, een uit de hand gelopen hobby. 'Soms is het flink zoeken om erachter te komen in wat voor obscure landen ze voetballen', vertelt hij. 'Gelukkig hebben we internet, maar vooral van sociale media haal ik veel informatie. Spelers zijn vaak trots op de verhalen die ze meemaken.'

Omroep West Worldwide

Teunen schat dat er ongeveer duizend voetbalnomaden met een Nederlandse identiteit in het buitenland actief zijn. Deze verdienen zeker niet allemaal hun geld op het hoogste niveau. 'Ze gaan gewoon graag op avontuur', vermoedt voetbalfanaat Teunen. 'De sporters pikken internationale ervaring mee en kunnen na hun profdroom vaak alsnog in de tweede of derde divisie aan minuten komen. Ze zijn niet schuw om de wereld in te trekken.'

Foto: FC De Avonturiers

Voor Omroep West maakte Teunen een speciaal Omroep West-team: Omroep West Worldwide. Hierin spelen niet alleen Roffelsen en Asmelash, die ruim een jaar geleden met TOP Oss in de KNVB Beker nog VV Katwijk uitschakelde, maar zitten ook andere namen die hun opleiding bij ADO genoten. Zo staat bijvoorbeeld de bij Norwich City keepende Tim Krul onder de lat en de momenteel geblesseerde Nathan Aké van Manchester City in het centrum van de verdediging.

De broertjes Mailson en Ronaldo Lima Duarte Lopes

'Maar het meest opvallend zijn de broertjes Lima Duarte Lopes', vindt Teunen. 'Mailson voetbalt namelijk bij Dibba Al-Hisn SC op het tweede niveau van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat hoor je ook niet iedere dag.' De 26-jarige Hagenees, die in de jeugd van Haaglandia en ADO voetbalde, scoorde in oktober nog namens het Armeense FC Ararat-Armenia tegen FK Rode Ster in een kwalificatiewedstrijd voor de Europa League en speelde in de zomer van 2018 een klein uur voor het Kaapverdisch elftal.

Mailson Lima Duarte Lopes speelde in het seizoen 2017-2018 zestien wedstrijden voor FC Dordrecht, waarin hij vijf keer scoorde I Foto: OrangePictures

Ook zijn jongere broertje Ronaldo verdient met recht de titel 'voetbalavonturier'. Net als zijn broer speelde hij voor Haaglandia, maar belandde hij via Alphense Boys, FC Utrecht , FC Den Bosch en het Spaanse CD Alfaro bij Quick in de derde divisie zondag. In januari verruilde Ronaldo Lima Duarte Lopes 'de Haantjes' voor Partizán Bardejov, waarmee hij momenteel tegen degradatie strijdt op het tweede niveau van Slowakije. 'Het zijn niet altijd de meest swingende landen, maar ze hebben wel hun profdroom waargemaakt.'

