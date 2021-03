Hagel, onweer en harde windstoten bij eerste storm van het jaar

'In de loop van de ochtend en aan het begin van de middag komen de zwaarste windstoten voor, dus blijf op je hoede', waarschuwt weerman Huub Mizee. De eerste lentestorm van het jaar wordt donderdag verwacht. Houd rekening met hagel, onweer en windstoten tot boven de honderd kilometer per uur.

De wind was in de nacht van woensdag op donderdag al stevig, met windstoten tot 75 kilometer per uur. Het is nog maar het begin, waarschuwt Mizee. 'De wind gaat nog aantrekken tot 90 kilometer per uur, waarbij de buien later vandaag gepaard zullen gaan met hagel en onweer.' Bij de brandweer waren rond 9.00 uur nog geen grote problemen gemeld.

De zuidwestenwind bereikt zijn hoogtepunt in de loop van de morgen, legt de weerman uit. 'In de tweede helft van de ochtend, begin van de middag, zullen de zwaarste windstoten zijn. Langs de kust kunnen ze zeker boven de 100 kilometer per uur uitkomen. De storm zal dan ook zeker hinderlijk zijn voor het verkeer. Ook is het mogelijk dat bomen door de wind omvallen, dus wees op je hoede.'

Zacht weer van korte duur

Ondanks de harde wind en de regen en onweer is het redelijk zacht voor de tijd van het jaar. 'Het wordt ongeveer negen graden, en op sommige plekken kan het zelfs elf graden worden', vertelt Mizee. 'Maar dat is van korte duur, want vannacht koelt het af naar ongeveer vier graden.'

Zo is de situatie nu op het strand van Scheveningen.

We zullen de komende dagen last blijven houden van het wisselvallige weer. 'Later vandaag zal de wind afnemen, maar langs de kust blijft hij wel krachtig. We hebben vanavond nog een paar buien, daarna wordt het wel enige tijd droger.'

Klap onweer op vrijdag

In het weekend zet het herfstweer door. 'Vrijdag is het een herhaling van dit weer. We krijgen weer enige tijd regen en later komt er misschien nog een klap onweer. De zuidwestenwind trekt dan ook weer aan. Zaterdag blijft het onstuimig met een stormachtige wind', zo vertelt Mizee. 'Zelfs zondag en maandag is het nog wisselvallig, waarna we vanaf dinsdag weer een beetje op adem kunnen komen.'