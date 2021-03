Wietkwekers veel minder vaak betrapt: 'Ze worden steeds professioneler'

De politie Haaglanden heeft afgelopen jaar 104 hennepkwekerijen opgerold. Dat zijn er veel minder dan in 2019, toen er 200 plantages werden ontmanteld. 'Criminelen worden steeds professioneler', zegt Ilona Lievaart, coördinator Hennep bij de politie-eenheid Den Haag in het Radio West-programma West Wordt Wakker. Daardoor is het steeds moeilijker om een kwekerij te ontdekken.

De politie is in veel gevallen nog altijd afhankelijk van tips van omwonenden, zegt Lievaart. 'Maar omdat criminelen veel meer geld uitgeven, zijn de kwekerijen steeds moeilijker te vinden. We treffen kwekerijen aan met klimaatbeheerssystemen. Daardoor blijft sneeuw op daken tegenwoordig gewoon liggen als er een kwekerij in huis is. Ook is er veel minder stankoverlast, daardoor komen ook veel minder tips binnen.'

En dat is zorgelijk, zegt Koen de Lange van elektriciteitsnetbeheerder Stedin. 'Bij kwekerijen in woonhuizen wordt geknoeid en geklungeld met de stroomvoorziening. Dat levert brandgevaar op, dat wil je echt niet in woonhuizen.'

'Blijf vooral melden'

'Het verbruik van professionele apparatuur kunnen we terugzien in de elektriciteitspiek van het adres', vervolgt De Lange. 'Als de politie een melding krijgt, kunnen wij aan de hand van die gegevens kijken of de tip klopt. Blijf dus vooral melden als je vermoeden hebt. Dan kunnen we samen met de politie en de gemeente actie ondernemen als dat nodig is.'

Criminelen op andere manieren betrappen, blijft lastig, zegt Lievaart op haar beurt. 'Natuurlijk letten we op wie spullen koopt bij illegale growshops, maar ook daar gebeurt veel handel tegenwoordig online. We doen op veel vlakken ons best, maar blijven ook hier afhankelijk van tips.'

