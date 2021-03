Vechtsportbranche en kermisexploitanten demonstreren: 'We zijn ten einde raad'

Door de lockdown mogen er al tijden geen kermissen georganiseerd worden. Er was de kermisondernemers 10,5 miljoen euro beloofd om de coronacrisis te overleven. 'We hebben nog steeds niks van dat beloofde geld ontvangen', zegt kermisexploitant Nicole Vermolen. Ze is één van de meer dan 100 mensen die in Den Haag aan het demonstreren zijn. Ook op andere plekken in het land kwamen kermisexploitanten bij elkaar.

'Een lege maag is vervelend, een stilstaande kermisattractie ook, en een lege portemonnee is ook vervelend', vervolgt Vermolen. 'Maar wat mij echt pijn doet? Kermisexploitant zijn is je leven, en ons leven staat al vijftien maanden stil.'

'Kermis sterft uit'

'Als er niet snel geld over de brug komt, sterft de kermis in Nederland uit', zegt Atze Lubach, voorzitter van kermisbond BOVAK. Tijdens de demonstratie op het Plein staat een draaiorgel en houden de deelnemers paraplu's zonder doek vast. 'Het kabinet zou ons bescherming bieden, zoals een paraplu, maar we voelen ons in de steek gelaten. We hebben niks ontvangen. Zo komen we van de regen in de drup.'

Protestactie kermisexploitanten | Foto: Omroep West

Tijdens de manifestatie in Den Haag komen diverse politieke partijen langs om de verhalen van de demonstranten aan te horen. Richard de Mos van Code Oranje spreekt de menigte toe: 'Dat beloofde geld hadden jullie allang moeten hebben. Hier kan ik echt boos om worden.' Na zijn speech krijgt hij een grote tas vol portemonnees overhandigd, leeg uiteraard. Voorzitter Lubach zegt: 'Dit is hoe het ervoor staat. Dit kan niet zo langer.'

Vechtsport wil versoepelingen

Ook de vechtsportbranche wil van het slot af en demonstreert bij de Koekamp in Den Haag. Vechtsporters vinden dat ze bij de eerste lockdown aangetoond hebben dat ze met de nodige aanpassingen prima op een ruime, veilige afstand van elkaar kunnen trainen. Ze willen onder meer af van de leeftijdsgrens van 27 jaar voor contactsporten. 'Dit is gewoon belachelijk. Dit is leeftijdsdiscriminatie. Wij komen in actie!', zegt vechtsporter Ernesto Hoost.

De branche staat naar eigen zeggen op omvallen. 'Tien maanden geleden stonden we hier ook al en de nood is aan de man. Het duurt te lang. De vechtsportbranche gaat op z'n gat op deze manier', vertelt Glen Huisman namens de vechtsportbranche. 'De maatregelen zijn te willekeurig. We snappen niet dat een massagesalon of een tatoeëerder open mag, maar de vechtsport - een gezonde manier van contact - niet. We begrijpen het niet meer. Er moet nu actie komen.'

Boksen tegen politici

Onderdeel van het protest was dat verschillende vechtsporters het opnamen tegen politici. Ook hier kwam Richard de Mos weer langs om de sector een steuntje in de rug te geven. 'Ik vind dat het open moet, we hebben allemaal te kampen met coronakilo's. Zorg dat de sportscholen open kunnen en we met elkaar kunnen sporten.' Zelf ging hij ook de ring in, met behulp van een stok werd toch afstand gehouden tijdens het boksen.