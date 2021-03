Drummer Cesar Zuiderwijk over eerbetoon Golden Earring: 'Ik vond het fantastisch'

'De actie alleen al. Dat een land zo begaan is met een groep. Het is een soort dankbetuiging van iedereen aan ons, aan de Earring waar ik zelf 50 jaar in gespeeld heb. Een groep die 60 jaar zou bestaan nu, dat is een ongelofelijke tijd die je samen hebt gespeeld. Het is muzikaal fantastisch geweest en het zijn hele goede vrienden, anders houd je het niet zo lang vol', reageert de drummer van de Golden Earring.

'Het feit dat je bij zo'n beiaardier mag zitten die ongelofelijk handen- en voetenwerk verricht en keihard speelt', vervolgt Cesar. 'Het is bijna rock-n-roll. En ook het nummer horen waar je zoveel herinneringen aan hebt. Ik probeerde net even te tellen hoe vaak we het hebben opgevoerd. We spelen Radar Love sinds 1973, dus dat is bijna 50 jaar. We speelden het nummer 100 á 150 keer per jaar. Dan heb je het bijna 7.000 gespeeld op een bühne, dan is het wel een beetje claim to faim.'

Was dit ook misschien een beetje officieel het afscheid van de Golden Earring?

Cesar is even stil: 'Misschien, we hebben gewoon gezegd: als iemand van ons aangeeft niet meer te kunnen spelen op full power, dan stoppen we ermee. Ons concert in Ahoy is als het ware een afscheidsconcert geweest. Dat was een perfect concert, heerlijk. Alle vrienden en bekenden waren erbij.'

Het is ook de verjaardag van George, heb je hem nog gesproken?

'Natuurlijk, we bellen elk jaar, ja. We hebben het niet over zijn welzijn, maar over alledaagse dingen die doorgaan', besluit Cesar.

En zo zag het hele eerbetoon bij de Grote Kerk in Den Haag eruit, waar stadsbeiaardier Gijsbert Kok Radar Love speelde op het carillon.

Fans Winy en Yvonne van der Geest uit Zoeterwoude bedachten de actie die in het hele land navolging krijgt. Over de datum en het tijdstip van de actie hebben de eigenaren van Café De Meester in Zoeterwoude goed nagedacht, want 11 maart is de geboortedag van gitarist en zanger George Kooymans.

Het tijdstip lag misschien iets minder voor de hand. Winy: 'Het is een road song. De meeste mensen zitten op dat tijdstip in de auto. En als je wil dat veel mensen het gaan draaien, dan moet je dat niet tijdens het nieuws doen. Dus 17.15 uur is een mooi moment.'

Vorige maand werd bekend dat gitarist George Kooymans ernstig ziek is. Direct daarna maakte Golden Earring bekend te stoppen met optreden.

