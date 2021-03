KIJK TERUG: Eerbetoon Golden Earring vanaf klokkentoren Grote Kerk Den Haag

Kijk hieronder het eerbetoon bij de Grote Kerk in Den Haag terug:

Fans Winy en Yvonne van der Geest uit Zoeterwoude bedachten de actie die in het hele land navolging krijgt. Over de datum en het tijdstip van de actie hebben de eigenaren van Café De Meester in Zoeterwoude goed nagedacht, want 11 maart is de geboortedag van gitarist en zanger George Kooymans.

Het tijdstip lag misschien iets minder voor de hand. Winy: 'Het is een road song. De meeste mensen zitten op dat tijdstip in de auto. En als je wil dat veel mensen het gaan draaien, dan moet je dat niet tijdens het nieuws doen. Dus 17.15 uur is een mooi moment.'

Vorige maand werd bekend dat gitarist George Kooymans ernstig ziek is. Direct daarna maakte Golden Earring bekend te stoppen met optreden.

