Sjaak Polak in zijn nopjes met succesvolle ADO-vrouwen: 'Waanzinnig hoe het gaat'

Terwijl de mannen van ADO momenteel vechten tegen degradatie, schurkt de vrouwenploeg van de Residentieclub juist tegen de top van de eredivisie aan. De ploeg van Polak speelt over een maand niet alleen de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Twente. Ook bezetten de vrouwen plek vier in de eredivisie, die aan het eind van de rit recht geeft op deelname aan de kampioensgroep.

'We zijn tevreden', vertelt Polak. 'We willen zo veel mogelijk punten halen en moeten de ambities scherp houden. Het maakt niet uit wie je tegenover je krijgt, we willen ons ontwikkelen en met de grote ploegen meedoen. We gaan voor het hoogst haalbare.'

'De kansen bij de mannen komen nog wel'

De geboren Hagenees staat inmiddels twee seizoenen aan het roer en heeft met de club gesproken over het verlengen van zijn aflopende contract. 'De intentie is van beide kanten om door te gaan. De prestaties zijn goed en de speelsters ontwikkelen zich.'

Met onder andere de voor Oranje opgeroepen Barbara Lorsheyd onder de lat, topscorer Jaimy Ravensbergen in de spits en de doorgebroken Liz Rijsbergen op de flank, heeft Polak het naar zijn zin. 'Iedereen zegt dat mijn ambities bij de mannen liggen, maar die kansen komen nog wel. Op dit moment ben ik de trotse trainer van de ADO-vrouwen en daar ben ik heel blij mee. Ik sta iedere dag met plezier op het veld.'

Sjaak Polak: Even serieus

In februari van vorig jaar presenteerde 'de bitterballenkoning', een bijnaam die Polak kreeg toen hij een stel bitterballen liet ontploffen, zijn eigen biografie. Inmiddels is het boek Sjaak Polak: Even serieus van Rick van Leeuwen genomineerd voor Voetbalboek van het Jaar bij Staantribune, een magazine over voetbalcultuur.

'Er is in mijn boek geen woord gelogen.' I Foto: Inside

'Mensen in mijn omgeving noemen het boek 'typisch Sjaak', want er is geen woord in gelogen. Deze nominatie is een prestatie op zich.' Tussen de genomineerden bevinden zich boeken over voetbalgrootheden als Wesley Sneijder, Ronald Koeman en Diego Maradona. Maar dus ook over Sjaak Polak, die er apetrots op is. 'Je kan het slechter treffen.'

