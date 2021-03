Moordenaar 'man met witte hondje' mogelijk betrapt door stappenteller

Is een stappenteller betrouwbaar bewijs? Daar moet de rechter een uitspraak over doen in de rechtszaak tegen de 23-jarige Let, die ervan wordt verdacht Arturs Bardins in zijn woning in de Schoutendreef in Den Haag te hebben vermoord. Het slachtoffer stond in de buurt vooral bekend als 'de man met het witte hondje'.

Het slachtoffer werd op 5 september vorig jaar zwaargewond gevonden in de portiek van de flat. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Hermans S. ervan dat hij Arturs met voorbedachte rade om het leven heeft gebracht.

Ze baseren zich hierbij onder meer op de stappenteller op de telefoon van de verdachte. Daarop is volgens het OM te zien dat S. op de bewuste zaterdag vanuit zijn woning in het stadscentrum met de tram naar de flat in de Schoutendreef is gereisd.

Foutmarge van 21 procent

Met behulp van bewakingscamera's en de stappenteller heeft de recherche gereconstrueerd dat de verdachte van de deur van de flat naar de tweede verdieping is gegaan, waar hij vervolgens in de hal het slachtoffer zou hebben neergestoken.

Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz is de stappenteller echter geen betrouwbaar bewijs. Uit internationaal onderzoek zou zijn gebleken dat de stappentellers een foutmarge van 21 procent hebben. 'Je kan iemand in een strafzaak niet op basis hiervan veroordelen', zei hij donderdag tijdens de inleidende zitting. Hij krijgt nu van de rechtbank de gelegenheid om een deskundige vragen te gaan stellen over de betrouwbaarheid van de stappenteller.

Twee getuigen gehoord

Volgens het Openbaar Ministerie is de stappenteller niet het enige bewijs dat de verdachte in de flat naar de tweede verdieping is gelopen. Ook een getuige zou hem in het trappenhuis gezien hebben. De rechtbank heeft verder besloten dat er twee getuigen verhoord moeten worden die omstreeks het tijdstip van de moord iemand gezien hebben bij de flat. Mogelijk dat het om een ander persoon gaat dan de verdachte.

Tijdens de zitting donderdag bleek dat de verdachte en het slachtoffer elkaar goed kenden. Ze hebben een tijdje een woning gedeeld, en kwamen nog regelmatig bij elkaar over de vloer. De verdachte wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum op geestelijke stoornissen. Binnen drie maanden is er een nieuwe zitting.

