Westlander Weverling (VVD) over vier jaar Binnenhof: 'Democratie kost erg veel tijd'

De uren tikken weg voor VVD-Kamerlid Arne Weverling uit het Westland. Na vier jaar vertrekt hij uit de Tweede Kamer. Weverling was voor hij naar de Kamer ging acht jaar wethouder in de gemeente Westland. Na de verkiezingen keert hij niet terug op het Binnenhof en slaat hij een andere, nog onbekende weg in. Omroep West spreekt Weverling op een van zijn laatste dagen in de Tweede Kamer.

We staan in de plenaire zaal van de Kamer. Met welk gevoel staat u hier?

'Toch wel bijzonder. Het betekent het einde van vier mooie jaren in de Kamer. Het was eervol en waardevol om te doen. Eervol omdat het mooi is om je land te mogen dienen als volksvertegenwoordiger. Waardevol omdat ik heb mogen meewerken aan mooie onderwerpen en veel goede contacten heb opgedaan. Van mensen die in de Kamer werken tot collega's van andere partijen. Dat heeft mijn blik verruimd. Politiek lijkt soms zwart-wit maar is meestal grijs. En je moet samen proberen om de juiste besluiten te nemen.'

U bent Westlander, heeft u de afgelopen jaren in de Kamer het Westland gediend?

'Je bent in de eerste plaats volksvertegenwoordiger voor heel Nederland. Maar ik ben met voorkeurstemmen gekozen en dat waren vooral stemmen uit het Westland en tuinbouwregio's. Ik heb dus wel het gevoel dat ik de tuinbouw heb kunnen dienen, maar vooral als ambassadeur. Ik heb in de Kamer kunnen vertellen wat het belang is van innovatie, gezond eten en mooie bloemen en planten. Ook was ik er voor de tuinbouw toen het nodig was. Bijvoorbeeld toen de coronacrisis toesloeg en we 600 miljoen euro hebben kunnen regelen voor de sierteelt.'

Veranderde corona voor uw werk veel?

'Het was een heel vervelend jaar. Vorig jaar hebben we als fractie voor het laatst bij elkaar gezeten. Daarna is alles via digitale meetings gegaan. Dat is natuurlijk jammer, maar dat geldt voor elk vak. Het maakt het leven wat minder leuk.'

Was het Kamerlidmaatschap wat u ervan verwacht had?

'Ik kijk nu terug op twaalf jaar openbaar bestuur. Eerst heb ik acht jaar in het Westland gewerkt en daarna vier jaar in de Kamer als volksvertegenwoordiger. Ik dacht in eerste instantie dat lokaal of landelijk niet veel zouden verschillen, want het is allemaal openbaar bestuur. Dat is niet zo. Volksvertegenwoordiger zijn in de Tweede Kamer is echt een ander vak dan wethouder in een mooie grote gemeente.

Als wethouder ben je veel meer zelf aan de bal en bepaal je de koers, samen met ambtenaren. Als volksvertegenwoordiger vertaal je wat er leeft bij de bevolking vanuit je eigen achterban. Maar de andere partijen doen dat ook allemaal. Dat maakt dat het soms lastig is om meerderheden te vinden. Je bent maar een radartje in het grote geheel. Democratie is heel mooi, maar ook erg vermoeiend.'

Wat is een betere vorm dan democratie?

'Er is geen betere vorm, maar het kost op deze manier wel heel veel tijd om het land op orde te houden. Er gaat veel tijd gaat zitten in overleggen en het overtuigen van anderen om een meerderheid te krijgen. In de gemeentepolitiek ben je meer concreet bezig met de uitdagingen van de burgers in jouw omgeving.'

Is het in het begin moeilijk om je weg te vinden in de Tweede Kamer?

'De eerste maanden voel je je een beetje Alice in Wonderland. Het is heel imponerend allemaal. De gebouwen zijn imponerend, net als de processen in de Kamer en de formele en informele mores op het Binnenhof. Hoe krijg je dingen voor elkaar? Wat is het reglement van orde? Hoe regel je meerderheden? Dat is gewoon een vak. Na een jaar heb je dat wel onder de knie en dan kan je meer bereiken. Ik heb dus gelukkig drie effectieve jaren gehad.'

Wat heeft u bereikt?

'Meer geld en aandacht voor groene boa's in natuurgebieden bijvoorbeeld. We hebben veel aandacht gehad voor meer groen in steden en verder een stresstest voor de digitale infrastructuur, dat is een soort brandweeroefening. Verder is er ook een Nationaal Tuinbouwakkoord gekomen met plannen die de tuinbouw verder kunnen helpen.'

Wat gaat u nu doen?

'Ik stop in de Tweede Kamer. Ik heb voor mijzelf besloten dat ik toch meer een ondernemende bestuurder ben en dat ik meer zelf aan de knoppen wil zitten. Ik ben vijftien jaar ondernemer geweest en zit nu twaalf jaar in het openbaar bestuur. Dus met die schat aan ervaring, en met mijn pas 46 jaar, denk ik nog van waarde te kunnen zijn in dit mooie land. Ik ga kijken wat er op mijn pad komt, maar het komt wel goed denk ik.'