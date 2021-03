SP hekelt plan om werklozen in Den Haag Zuidwest aan het werk te zetten

De SP in de Haagse gemeenteraad is ontstemd over een plan van het stadsbestuur om mensen in Den Haag Zuidwest aan het werk te zetten. Het college van burgemeester en wethouders wil mensen die lastig aan een baan kunnen komen werk laten doen dat van waarde is voor Zuidwest. Alleen krijgen ze hiervoor geen loon, maar een vrijwilligersbijdrage. Dat is tegen het zere been van de SP.

Het plan is 'de instapeconomie' genoemd en is bedoeld voor bewoners in Zuidwest die weinig zicht hebben op een baan. In plaats van deze mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden, komt er werk van waarde naar de wijk. 'Er wordt een 'parallelle economie' gecreëerd waarin deelnemers zich onder begeleiding persoonlijk kunnen ontwikkelen', schrijft wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) in een brief aan de raad. 'Het betreft werkzaamheden die maatschappelijke en/of economische waarde hebben en die waarde toevoegen aan de wijk.'

Mensen voeren dit werk uit met behoud van de uitkering, aangevuld met een extra vrijwilligersbijdrage. 'De extra toelage wordt gefinancierd door een bedrijf of instelling, waarvoor het uitgevoerde werk ook waarde heeft opgeleverd', schrijft Van Alphen. 'Deze financiering loopt via het nog op te richten Maatschappelijk batenfonds.' De wethouder wil een proef met deze instapeconomie starten.

Echt loon

SP-fractievoorzitter Lesley Arp vindt het een mooi streven dat de overheid extra banen wil creëren voor mensen die zeer moeilijk aan het werk komen. 'Maar daar moet wel een echt loon tegenover staan', zegt ze. 'Dit is bovendien qua beloning een stap achteruit ten opzichte van bestaande regelingen, zoals de STiP-banen.' Dat zijn gesubsidieerde banen.

Wethouder Van Alphen heeft woensdagavond tijdens een commissievergadering aangegeven dat hij de plannen later nog eens met de raad wil bespreken. Arp: 'Maar wij blijven bezorgd, omdat het experiment al in de steigers is gezet. Deze proef mag niet de achterdeur zijn waarmee werken zonder loon weer normaal wordt in onze stad. Die tijd moet voorgoed voorbij zijn.'

