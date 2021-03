Toezichthouder keurt Leids coronavaccin goed

Het in Nederland ontwikkelde coronavaccin van het bedrijf Janssen uit Leiden krijgt een positief oordeel van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), de organisatie die toezicht houdt op vaccins in Europa. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, dat voor Nederland deel uitmaakt van het EMA, laat dat weten.

Het positieve oordeel is de laatste stap voor goedkeuring. Het is nu aan de Europese Commissie om te besluiten of het middel op de markt mag worden gebracht. Bij de eerdere vaccins nam Brussel dat besluit binnen een paar uur.

Het is het vierde coronavaccin dat door het EMA wordt goedgekeurd, na dat van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca. In tegenstelling tot die vaccins is er van het Janssen-vaccin maar één prik nodig. Een ander voordeel is dat het op koelkasttemperatuur bewaard kan worden.

Hard nodig

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is blij met de goedkeuring: 'Nu, na ruim een jaar in deze pandemie, volgt dan groen licht voor het vierde werkzame en veilige vaccin dat ons gaat helpen om het coronavirus te bestrijden. Ook dit vaccin hebben we hard nodig om mensen te beschermen', zegt voorzitter Ton de Boer tegen de NOS.

Naar verwachting zullen er in Nederland vooral gezonde mensen tussen de 18 en 60 jaar mee worden ingeënt. Ook mensen met een medische indicatie in die leeftijdsgroep komen er waarschijnlijk voor in aanmerking.

Effectiviteit

Het Janssen-vaccin heeft na twee weken een gemiddelde effectiviteit van 67 procent, meldt het College ter Bescherming Geneesmiddelen. Dat gaat dan om de effectiviteit bij één prik. Er loopt nog een onderzoek naar de effectiviteit van twee doses van het vaccin. Bij het voorkomen van ernstige ziekte door corona is de effectiviteit met één prik 85 procent en bij het voorkomen van overlijden door corona zelfs 100 procent.

