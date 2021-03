Stap dichter bij woningbouw in polders: Tweede Kamer stemt in met motie

Afgelopen maandag werd het onderwerp besproken in de Kamer. Tijdens dat debat gaf Ollongren al aan met provincie en gemeente in gesprek te willen gaan over woningbouw in de Alphense polders.

Desalniettemin lieten CDA en VVD woensdagavond hun gezamenlijke motie in stemming brengen. PVV, ChristenUnie, SGP, DENK, Forum voor Democratie en Lijst Henk Krol schaarden zich achter het voorstel, waarmee ze goed waren voor 85 van de 150 zetels.

'Eerste klap is een daalder waard'

'De eerste klap is een daalder waard', reageert wethouder Gerard van As (Nieuw Elan, wonen) tegenover mediapartner Studio Alphen. 'We zullen komende week de minister uitnodigen om samen met de gemeente op korte termijn in overleg te treden met de provincie.'

