Man die om zich heen stak in Albert Heijn voor het eerst voor de rechter

Wat bezielde Marson C. toen hij op 2 december vorig jaar door het lint ging in een supermarkt in Den Haag? De 43-jarige Hagenaar ging drie mensen te lijf met een steekwapen en stak een soort molotovcocktail in brand, met een steekvlam tot gevolg. Maandagochtend staat hij voor het eerst voor de rechter in een inleidende zitting.

Het is het eind van de ochtend als C., volgens ooggetuigen vanuit het niets, drie medewerkers te lijf gaat in de Albert Heijn op de hoek van de Grote Marktstraat en de Lutherse Burgwal in Den Haag. Twee van hen worden gestoken met een mes, de derde krijgt klappen op haar hoofd. Daarna steekt C. een fles aan waar brandbare vloeistof in zit. Volgens justitie gaat het om benzine.

In de winkel ontstaat paniek, en mensen rennen naar buiten. C. weet in de drukte te ontkomen. Een arrestatieteam valt zijn flat binnen, om de hoek van de winkel, maar daar is de man niet. Hij kan korte tijd later worden aangehouden in Pijnacker. De verwondingen van de slachtoffers blijken uiteindelijk niet levensbedreigend, maar C. wordt wel vervolgd voor drie pogingen tot doodslag.

Verjaardag

Deze maandag is de eerste inleidende zitting in de zaak van C.. Hij hoeft daar zelf niet bij te zijn. Het is de kans voor zijn advocaat om bijvoorbeeld zogeheten onderzoekswensen te doen, dat zijn verzoeken aan de rechtbank om bijvoorbeeld getuigen te horen.

Twee december is de verjaardag van de verdachte. Of zijn geweldsexplosie tegen drie medewerkers van de Albert Heijn daarmee te maken heeft zal misschien ook blijken. De zitting begint om 11.00 uur en is hieronder dan te volgen.