Briefstemmen volgens ouderenbond een 'ongeluk dat je van verre ziet aankomen'

'Een ongeluk dat je van verre al ziet aankomen', zo noemt Ewald van Kouwen van ouderenorganisatie ANBO het briefstemmen voor zeventigplussers. 'Er zijn vier dingen die mis kunnen gaan, waardoor de stem nietig kan worden verklaard. Straks zijn er meer dan tienduizenden stemmen ongeldig en dat kan ervoor zorgen dat iemand bij het verdelen van de restzetels net wel of net niet in de Tweede Kamer komt.'

In het radioprogramma West Wordt Wakker vertelt Van Kouwen welke vier zaken fout kunnen gaan. 'Ouderen hebben niet de retourenvelop, maar de envelop voor het stembiljet op de post gedaan. Ook zijn sommige mensen vergeten hun stembiljet op te sturen. Dan komt er een dun envelopje bij de gemeente binnen. Verder kunnen mensen per ongeluk hun stempas samen met het stembiljet in de envelop voor het stembiljet doen. Daarnaast is vrijdag om 17.00 uur de laatste dag om te stemmen per post. Daar staat niet iedereen bij stil.'

Van de 400.000 stemmen die nu zijn binnengekomen, bleek 2,5 procent ongeldig. Dat zijn zeker 10.000 stemmen die niet meetellen. 'Partijen kunnen de geldigheid van de verkiezingen in twijfel trekken', denkt Van Kouwen. 'Dat gaat leiden tot commotie. Wel heeft de minister gezorgd voor extra advertenties om mensen goed voor te lichten en te waarschuwen dat vrijdag de laatste dag is om te stemmen.'

Gemeenteambtenaar kan niet meekijken

Toch wil de ouderenbond niet het kind met het badwater weggooien. 'De intenties zijn goed. Op deze manier kan de stem geheim blijven. De envelop blijft dicht zodat de gemeenteambtenaar niet kan kijken, maar de praktijk is onhandig.'

Volgens Van Kouwen moet het in de toekomst dan ook makkelijk worden gemaakt. 'Een fout die ook wordt gemaakt is dat je je stembiljet niet in een aparte envelop stopt, maar gewoon in de retourenvelop. Dan zegt de minister: 'als de ambtenaar het stembiljet niet openvouwt. maar gewoon in de stembus gooit, dan zien we het door de vingers'. Dan zeggen wij als ouderenbond, dan had je daar meteen voor kunnen kiezen. Dan had je het makkelijker gemaakt.'

Mogelijkheid om opnieuw te stemmen

Van Kouwen heeft ook een oplossing voor mensen die denken dat ze een fout hebben gemaakt. 'Die kunnen naar hun eigen gemeente toe', zegt hij. 'Dan zeggen ze: ik denk dat ik een fout heb gemaakt, ik wil opnieuw stemmen. Dan mag dat. Doe dat wel voor vandaag 17.00 uur, want dan is de deadline.'

Verder heet de ouderenbond ook een tip voor mensen die vrijdag nog willen briefstemmen. 'Laat je man, vrouw of kind meekijken. Niet wat je stemt, maar of je alles goed doet. '

