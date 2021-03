Richard de Mos: 'Geef ADO een liquiditeitsgarantie tot einde van het seizoen'

'De gemeente Den Haag moet tot het einde van het seizoen een liquiditeitsgarantie aan ADO Den Haag afgeven, zodat de club salarissen kan blijven betalen', zegt Richard de Mos van Hart voor Den Haag / Groep de Mos. Daarmee reageert hij op het nieuws dat de Chinese eigenaar weigert geld over te maken naar ADO, waardoor de Haagse club in grote financiƫle problemen zit.

'Ik heb begrepen dat de Chinese eigenaar in de problemen zit', weet De Mos. 'Dat geld gaat niet meer komen, dus we moeten zo snel mogelijk van hem af.'

Tot het moment dat een nieuwe partij de Haagse club van de Chinese eigenaar United Vansen overneemt, moet volgens De Mos de gemeente Den Haag financieel bijspringen. 'Dat doen we met een tijdelijke lening, waarvan je het geld terugkrijgt. Dat is vaker gebeurd. Dan kan ADO zonder problemen het seizoen uitspelen.'

Actief zoeken naar investeerders

Daarnaast wil De Mos dat het stadsbestuur actief zoekt naar investeerders zodat 'ADO verlost wordt van de Chinese eigenaar'. 'De gemeente Den Haag heeft een heel groot netwerk', zegt de politicus in West Wordt Wakker op Radio West. 'De gemeente is eigenaar van het stadion en we moeten voorkomen dat we straks eigenaar zijn van een stadion waarin niet meer gevoetbald wordt.'

Een Zwitsers/Nederlands bedrijf zou interesse hebben om de aandelen in ADO Den Haag over te nemen. De Chinees Wang Hui is nu nog met United Vansen (UVS) de belangrijkste aandeelhouder van de club. De Mos wil dat er vanuit de gemeente contact wordt gezocht met de mogelijke investeerder.

Actieve rol Wethouder Bredemeijer

Daar ligt volgens de voorman van Groep de Mos een taak voor Wethouder Hilbert Bredemeijer van Sport. Hij moet volgens de fractieleider vooral bemiddelen tussen eventuele partijen die ADO willen overnemen. 'ADO is een commerciële club en moet worden overgenomen door een commerciële partij. Het liefst meerdere investeerders uit de Haagse regio, zodat het weer in Haagse handen komt. Biedt als wethouder vergaderruimte aan en gebruik je netwerk.'

De droom van een groep Haagse investeerders die ADO overnemen is niet nieuw. Eens in de zoveel tijd komt die optie bovendrijven. 'De vorige keer waren we er dichtbij', weet De Mos. 'En er is vaak sprake van een grote mond. Nu moeten we het maar eens laten zien. De Chinese eigenaar zit zelf ook in de problemen en wil er nu een betere prijs voor dan een paar jaar geleden. Dus doe het nu. Met de Chinese eigenaar zijn telkens problemen en we komen van de regen in de drup. Ons is Europees voetbal beloofd en we staan nu op degraderen.'

