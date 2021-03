ADO-speler Michiel Kramer: 'Ons is verteld dat betalen van salarissen niet in gevaar komt'

Een dag voor de belangrijke wedstrijd tegen Heracles Almelo ging het op het wekelijkse perspraatje van ADO Den Haag nauwelijks over voetbal en des te meer over het nieuws dat afgelopen week naar buiten kwam. Grootaandeelhouder United Vansen komt weer zijn betalingsverplichtingen niet na waardoor de financiƫle situatie per direct zorgelijk is. 'Ons is verteld dat de salarissen tot het einde van het seizoen betaald kunnen worden', zegt aanvaller Michiel Kramer.

'Dit soort dingen zijn inherent aan deze club. In de vier jaar dat ik hier speel, heb ik het ieder jaar wel eens meegemaakt. Voor mij is het niks nieuws. Voor de wat oudere spelers ook niet. Ik merk weinig onrust. We hebben deze week hetzelfde gedaan als die weken ervoor, alleen komt er dan nieuws naar buiten dat er wat dingen spelen. Daar moeten wij niet mee bezig zijn. In de eredivisie blijven is veel belangrijker.'

'Ik ben met het sportieve bezig. Wij horen intern wat er echt waar is', zegt trainer Ruud Brood op de persconferentie. 'De dingen die in de media worden gecommuniceerd, zitten wel eens naast de waarheid. Je zit zeker op het juiste spoor, maar er wordt ook veel gesuggereerd en er zijn aannames. Als je het van buitenaf bekijkt, kan je in paniek raken, maar dat wordt heel erg zwart/wit gesteld. Wij worden gelukkig goed geïnformeerd.'

Kramer kan tegen Heracles Almelo zijn honderdste officiële wedstrijd voor ADO Den Haag spelen. 'Ja, dat hoorde ik ook. Het is mijn vierde seizoen hier', zegt Kramer die in 99 wedstrijden tot 31 doelpunten kwam. Alleen Lex Immers scoorde sinds het jaargang 2000 meer. Indien Kramer dit weekend tot scoren komt, loopt hij bijna 1 op 3. 'Dat is niet slecht voor een ADO-spits. Het zou mooi zijn.'

ADO staat op dit moment drie punten van een promotie/degradatieplek en vijf van plaats 15, wat directe handhaving betekent. 'Het enige wat nu telt, is drie punten. Daarmee kan je het elftal een boost geven om in de laatste acht wedstrijden wellicht door te kunnen pakken. Ook kunnen we de ploegen boven ons dat in de nek hijgen. Dat zal het nog spannend worden de laatste wedstrijden', aldus Kramer.

Brood had in aanloop naar Heracles Almelo met een aantal twijfelgevallen te maken. Zo trainden Boy Kemper, Ricardo Kishna en Bobby Adekanye niet de gehele week mee. Vermoedelijk gaat het drietal de wedstrijd wel halen en start ADO ongewijzigd.

LEES OOK: ADO is te koop: 'Acht miljoen zou niet heel gek zijn'