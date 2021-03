Gijsbert speelde Radar Love vanuit klokkentoren: 'Met vuisten en voeten'

Gijsbert speelde Radar Love met vuisten en voeten op het carillon (het klokkenspel) van de kerk. 'Ik heb het nog nooit eerder in zijn geheel gespeeld, want er zitten een paar lastige stukjes in. Maar nu gaan we het helemaal doen', vertelde de beiaardier vooraf aan Omroep West. Het eerbetoon aan de Haagse rockband werd gegeven omdat gitarist George Kooymans ernstig ziek is. 'De aanleiding is heel treurig maar het is wel mooi dat in heel Nederland mensen de muziek draaien en spelen.'

Zo klonk het eerbetoon:

De versie van Gijsbert week wel iets af van het origineel. 'Er zijn in het origineel te veel interessante noten en partijen, die kun je niet allemaal spelen. Je moet uitzoeken wat je wil laten horen. Al kan ik niet alle noten spelen, probeer ik wel het karakter te laten horen.'

Goede sfeer

Het was voor de beiaardier best spannend om het nummer te spelen, zeker omdat Cesar aanwezig was, maar hij kijkt er tevreden op terug. 'Het was uiteindelijk erg leuk', vertelt hij vrijdag. 'De sfeer was goed, je weet dat je veel mensen er een plezier mee doet.'

Achteraf heeft hij het fragment ook nog teruggekeken. 'Ik ben altijd kritisch: het geluid was boven gefilmd en dan hoor je ook het gerammel van het carillon, dat is anders dan hoe het buiten klinkt. Maar eerlijk gezegd viel het me niet tegen', zegt Gijsbert voldaan. 'Wat ik heel leuk vond, was dat Cesar met zijn voet mee stond te tikken en stond te knikken op de muziek. Ik had dat helemaal niet door.'

Repertoire uitbreiden

Radar Love is best een lang nummer, maar dat was geen probleem. 'Ik speel altijd een uur, dus ik ben het gewend. Maar je moet wel flink in de weer want het is best wel snel.' Na Radar Love speelde Gijsbert nog zeven andere nummers van de Haagse rockband. 'Ik heb nu acht nummers in mijn repertoire, maar ik ga op zoek naar meer. Want veel mensen zijn er fan van.'

De bladmuziek | Foto: Omroep West

Gijsbert heeft dan ook veel reacties gekregen op zijn eerbetoon. 'Heel veel appjes van vrienden en bekenden en ik zag dat er op Facebook veel is gereageerd. Wat ik boven niet kan zien, is hoeveel mensen er buiten staan. Maar ik hoorde dat er ook best veel mensen beneden stonden.'

