Koningspaar wilde stembureau bemannen, maar aanbod wordt afgewezen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben zich opgegeven als vrijwilligers voor het bemannen van een stembureau bij de Tweede Kamerverkiezing van volgende week. Dat vertelde de koning vrijdagmiddag tijdens een digitaal werkbezoek dat in het teken stond van de organisatie en voorbereiding op de stembusgang. Toch zal je ze niet tegenkomen in het stemlokaal.

Het koninklijke aanbod is afgeslagen door de gemeente Den Haag, waar het paar woont. Er waren al voldoende vrijwilligers, zei de koning. Hij reageerde op een opmerking van Hans Klok, de teamcoördinator Verkiezingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die vertelde over de landelijke werving die het ministerie had opgezet om stemlokaalleden te vinden.

'Normaal is dat een zaak voor de gemeenten, maar dit keer hebben we daarbij geholpen', zegt Klok. Het vinden van genoeg stembureauleden was namelijk nog een hele klus. Er waren vanwege het coronavirus namelijk veel meer vrijwilligers nodig. In januari lieten de meeste gemeenten aan Omroep West weten dat het eindelijk gelukt was.