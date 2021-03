ADO is te koop: 'Acht miljoen zou niet heel gek zijn'

Wat moet dat kosten, zo'n voetbalclub?

'Bij voetbalclubs blijft het altijd heel erg moeilijk in te schatten, want er komt altijd heel veel emotie bij kijken. Dat zie je bij de grote Spaanse voetbalclubs als Barcelona en Real Madrid. Die hebben torenhoge schulden, maar zijn toch miljarden waard. ADO is natuurlijk niet zó groot, maar ook zij vertegenwoordigen een emotionele waarde. Hoe flauw het ook klinkt: het is dus een beetje wat de gek er voor geeft, maar als ik toch een schatting zou moeten maken, zal het mij niets verbazen dat de club nog ongeveer hetzelfde waard is als zeven jaar geleden, toen de Chinezen ADO kochten. Ongeveer 8 miljoen euro dus.'

Qua potentie staan bij ADO alle seinen op groen - Sportmarketeer Ruud van der Knaap

Waar baseer je zo'n prijs op?

'Zoals gezegd, het blijft een beetje een schatting. Maar in de media lees ik dat de situatie bij ADO vergelijkbaar is met een aantal jaar terug. Financieel is er wat gedoe, sportief gaat het niet geweldig. Het is eigenlijk de vraag of de huidige eigenaar heel graag wil verkopen, dat kan de prijs behoorlijk drukken. Het omgekeerde is ook waar: als ADO er organisatorisch en sportief veel beter voor zou staan, kan de club zomaar het dubbele waard zijn. Want de potentie is enorm.'

Ja? Zie jij veel mogelijkheden in Den Haag?

'Qua potentie staan bij ADO alles seinen op groen. Het is een mooie volksclub in een grote stad, het achterland is qua talent en publiek groot genoeg. Er staat een relatief nieuw stadion, enzovoorts. Als de clubleiding erin slaagt om de hele regio aan de club te binden en de beste voetballers uit de buurt ook echt in Den Haag te laten voetballen, heb je goud in handen. Dan is de club voor veel investeerders interessant.'

Maar dat is nu dus niet het geval?

'Dat is wat ik uit de media ook begrijp. Daarom schat ik de waarde zo’n beetje op het bedrag wat UVS jaren gelden ook betaalde. ADO moet nu gewoon hopen op een nieuwe eigenaar die begrijpt dat een voetbalclub in eerste instantie geld kost. De club zou het meest gebaat zijn bij een type Frans van Seumeren, de eigenaar van FC Utrecht. Dat is iemand die begrijpt wat emotiewaarde kost. ADO Den Haag heeft de potentie om AZ of FC Utrecht achterna te gaan. En zulke clubs zijn voor veel investeerders interessant.'

