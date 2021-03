Fysiotherapeuten hebben het druk met coronapatiënten: 'Vermoeidheid en psychische klachten'

Opmerkelijk genoeg is de leeftijd van de groep coronapatiënten volgens longfysiotherapeut Jolijn Brummelkamp niet boven de 65 jaar: 'Je ziet ook jongeren. Dus iemand van 18 jaar bijvoorbeeld kom je ook tegen. Die kunnen ook veel klachten ervaren. Veel restklachten. Maar de grootste groep ligt toch wel tussen de 30 en 60 jaar.'

De klachten verschillen verschillen van patiënt tot patiënt. 'Ze komen vooral met langdurige vermoeidheidsklachten, spierkrachtvermindering en conditievermindering. Ze kunnen hun dagelijkse leven niet meer doen. Ze worden al moe van de kamer stofzuigen. Werk gaat niet meer. Ik heb bijvoorbeeld een gevangenisbewaker, die moeten wel eens een sprintje trekken. Dat gaat gewoon niet.'

Concentratieproblemen, psychische klachten

Concentratieproblemen spelen ook vaak een rol: 'Veel mensen werken nu thuis. Ook dat gaat niet. Vanwege de vele prikkels is computerwerk voor mensen bijvoorbeeld vaak heel moeizaam. Ouderen die kinderen hebben, krijgen ook weer heel veel prikkels. Dat zorgt ook voor extra vermoeidheid.'

Psychische klachten spelen daarnaast in veel gevallen een rol. 'Mensen die er echt wel doorheen zitten. Die kunnen wij niet alleen behandelen. Dan ga je echt samenwerken met de psycholoog of de psychosomatische oefenfysiotherapeut. Daar sturen we veel mensen naar toe.'

Geen eenduidig behandelplan

Probleem hierbij is dat er niet één eenduidig behandelplan is, zoals je wel hebt bij iemand die aan zijn knie is geopereerd. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek en het herstel is net zoals het verloop van de ziekte: grillig.

Brummelkamp: 'Je gaat vaak een traject aan van een half jaar. Dat kan worden verlengd met nog een half jaar. Daarbij kijk je wat er nodig is voor de patiënt. Vaak komt daar ook een ergotherapeut, diëtiste of psycholoog bij kijken. Je gaat elke discipline af die hier bij betrokken is. Aan de hand daarvan ga je ook kijken wat het behandelplan is. Maar er staat niets vast.'

Langdurig herstel

Het herstel en de behandeling zijn meestal langdurig. Hierdoor is er ook weinig doorstroming en zijn de agenda's van de fysiotherapeuten goed gevuld. Dat blijkt ook uit onderzoek van het Longfonds. Bijna een half jaar na de infectie heeft meer dan de helft (55 procent) van de coronapatiënten nog steeds zes of meer klachten. Negen op de tien (91 procent) geeft aan nog last te hebben van meer dan één symptoom. Nog geen 5 procent is inmiddels geheel klachtenvrij.

Bij de 18-jarige Fleur is dat ook het geval. Zij liep het coronavirus begin december op. Hoewel ze milde klachten heeft, kampt ze ruim drie maanden later nog steeds met de naweeën: 'Vooral vermoeidheid na inspanning. Bijvoorbeeld na het sporten of een schooldag, als ik een toets moest maken. Daarna heb ik ook vaak koorts. Ook heb ik soms nog steeds last van hoofdpijn.'

Frustrerend

Met fysiotherapie hoopt ze er wel helemaal bovenop te komen. Op een schaal van tien zit ze nu op vijf. Fleur: 'Qua spierkracht en conditie lukt dat wel. Maar om dat lang vol te houden wordt dat snel moeilijker. Dan merk ik dat aan mijn ademhaling of dat ik vermoeid raak in mijn lichaam.' En dat frustreert: 'Zoiets simpels als naar school gaan wordt wel moeilijker. En ik moet nog steeds mijn toetsen maken. En omdat het niet veel voorkomt, is dat lastig om mee om te gaan.'

LEES OOK: Sportinstructrice Anna vermaakt kinderen in Leidse wijken: 'Ze hebben niks te doen'