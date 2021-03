Coronavirus: Protest op Malieveld ontbonden, 6012 nieuwe coronabesmettingen

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Politie ontbindt demonstratie op het Malieveld

De politie ontbindt de demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Malieveld in Den Haag. Dat roept de politie momenteel om op het Malieveld. Mensen worden opgeroepen direct weg te gaan. Op het Malieveld staan nog enkele duizenden demonstranten.

Ruim 400 nieuwe coronagevallen minder dan zaterdag

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn 6012 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 420 minder dan zaterdag toen er, na bijstelling, 6432 gevallen werden geconstateerd.

Bijna 50 coronapatiënten meer in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag gestegen naar 1922. Dat zijn er 47 meer dan zaterdag, toen er 1875 mensen met covid-19 in het hospitaal lagen.

Op de intensive care liggen nog steeds 554 mensen met corona, evenveel als een dag eerder. Op de andere afdelingen verbleven zondag 1368 mensen die door het virus zijn geveld, 47 meer.

Noodbevel van kracht bij demonstratie in Den Haag.

Het maximaal aantal toegestane deelnemers aan de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld is bereikt. De politie heeft daarom een oproep gedaan om niet meer naar het Malieveld te komen. Er is tevens een noodbevel van kracht, en de toegang tot het Malieveld wordt door agenten bewaakt.

Meerdere demonstranten zijn vandaag naar Den Haag gekomen om om 14.00 'koffie te drinken'. Die term wordt vaker gebruikt om demonstraties tegen de coronamaatregelen te omschrijven.

Weer meer positieve tests afgelopen etmaal

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 6446 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er bijna vierhonderd meer dan vrijdag toen er 6068 besmettingen werden geregistreerd. Het gaat om het grootste aantal meldingen in een etmaal sinds 14 januari.

Het aantal positieve tests was de afgelopen tijd stabiel rond de 4500 per dag, maar stijgt sinds een paar dagen weer. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 35.849 meldingen van nieuwe gevallen. Dat komt neer op 5121 per dag.

Het aantal sterfgevallen daalt wel verder. In het afgelopen etmaal werd het overlijden van 22 coronapatiënten gemeld. Dat zijn er vijf minder dan op vrijdag toen het laagste aantal sinds 16 oktober werd geteld. In de afgelopen zeven dagen werden 244 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld bijna 35 per dag. Bij het begin van de vaccinatiecampagne in januari kwamen er gemiddeld ongeveer 100 meldingen van sterfgevallen per dag.

Aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen iets omlaag

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zaterdag gedaald naar 1875. Dat zijn er 35 minder dan vrijdag, toen er 1910 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld.

Op de intensive care liggen nu 554 mensen met het coronavirus, 22 minder dan een dag eerder, en op de andere afdelingen 1321, 13 minder dan vrijdag.

Maar vier teststraten van GGD Haaglanden open

De meeste testlocaties van GGD Haaglanden zijn zaterdag gesloten in verband met de harde windstoten. Alleen de locaties in Rijswijk (Broodfabriek), Delft en Den Haag (Lange Lombardstraat en Mariahoeve) zijn geopend, die in Nootdorp, Naaldwijk, Zoetermeer en Den Haag (Bronovolaan, Zilverstraat, Ketelstraat) zijn dicht. De drie vaccinatielocaties van de GGD zijn wel open.

Testafspraken op één van de gesloten locaties gaan zaterdag niet door, meldt GGD Haaglanden. 'We doen er alles aan om alle mensen die een afspraak hebben te bellen.' Mensen hoeven het telefoontje niet af te wachten en kunnen voor het inplannen van een nieuwe afspraak ook bellen met 0800-1202.

De teststraten van GGD Hollands Midden zijn zaterdag gewoon geopend, omdat het allemaal binnenlocaties zijn, laat een woordvoerder weten.

