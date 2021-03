Coronavirus: 5549 nieuwe coronagevallen, gemiddelde blijft oplopen

5549 nieuwe coronagevallen, gemiddelde blijft oplopen

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 5549 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan op eerdere maandagen.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 38.884 meldingen van positieve tests. Dat zijn gemiddeld 5.555 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 18 januari.

Meer dan 2000 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal opgelopen tot 2019. Dat is het hoogste aantal sinds 8 februari. In de afgelopen 24 uur is het aantal opgenomen coronapatiënten met 97 gestegen, en dat is de grootste toename in een dag sinds 4 januari.

Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1455 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 87 meer dan op zondag.

Het aantal patiënten op de intensive cares steeg van 554 naar 564, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat aantal schommelt sinds een week tussen de 550 en 600. Daarvoor schommelde het een maand lang tussen de 500 en 550.

Stroom aan boekingen legt systeem winkelen op afspraak IKEA plat

Meubelwinkelketen IKEA kampt met een technische storing in het onlinesysteem waarmee klanten een afspraak kunnen maken om te komen winkelen. 'Er is zoveel interesse dat het systeem eruit ligt', laat een woordvoerster weten. IKEA opent vanaf dinsdag weer de deuren voor shoppen op afspraak. Klanten konden vanaf maandagochtend een tijdslot boeken. Dat was ook voor IKEA Delft mogelijk.

Volgens IKEA probeerden duizenden klanten tegelijkertijd een afspraak te maken in een van de winkels. 'Vanaf het moment dat het kon waren ze erbij. We adviseren het op een later moment nog een keer te proberen', zegt de woordvoerster. Het is nog niet duidelijk wanneer de storing verholpen is.

De afspraken die al geboekt zijn, blijven gewoon staan. Per tijdslot kunnen 50 klanten tegelijk komen winkelen. De tijdsloten duren 45 minuten en winkelen moet alleen.

| Foto: ANP

LEES OOK: Een jaar geleden ging de horeca op slot: 'Wij zouden een dag later opengaan'

Zodra AstraZeneca mag worden gebruikt, wordt er extra geprikt

Wanneer het coronavaccin van AstraZeneca weer mag worden gebruikt, zullen er meer afspraken worden ingepland om de achterstand weg te werken. Huisartsen en GGD'en krijgen dan extra doses geleverd, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. De GGD'en zeggen dat ze genoeg mensen op de vaccinatielocaties hebben om de extra prikken toe te dienen en "de opgelopen vertraging versneld in te halen".

Alle afspraken voor de komende twee weken worden afgezegd. In elk geval tot en met 28 maart wordt het coronavaccin van AstraZeneca niet toegediend. Voor de periode daarna worden nog geen nieuwe afspraken ingepland, omdat het mogelijk is dat die afspraken over twee weken ook allemaal afgezegd moeten worden.

Lareb: tien meldingen mogelijke trombose na AstraZeneca-vaccin

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tien meldingen ontvangen over het AstraZeneca-vaccin, 'waarbij mogelijk trombose- of embolievorming een rol hebben gespeeld'.

Lareb heeft echter nog geen meldingen binnengekregen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) bij volwassenen onder de 50 jaar. In Denemarken en Noorwegen kwamen wel meldingen binnen van deze ernstige bijwerkingen. Daardoor werd besloten om tijdelijk te pauzeren met prikken van AstraZeneca. 'Lareb heeft tot nu toe geen meldingen gezien met dit specifieke beeld', aldus de organisatie.

De tien meldingen die het bijwerkingencentrum ontving worden verder onderzocht. 'En waar nodig wordt meer informatie opgevraagd om het beeld vollediger te krijgen'.

Huisartsen: tijdelijk stoppen met AstraZeneca-vaccin verstandig

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt het verstandig dat het kabinet de vaccinaties met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk stillegt. 'Het is goed om twee weken pauze te hebben. Huisartsen krijgen vragen van hun patiënten en willen een helder verhaal hebben', reageert een woordvoerder van de vereniging op het besluit.

Huisartsen prikken inwoners in de leeftijdscategorie van 60-64 jaar, mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas met het middel van AstraZeneca.

Foto: ANP

ANBO: verstandig om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca-vaccin

Seniorenorganisatie ANBO vindt het verstandig dat de afspraken voor het inenten met het AstraZeneca-vaccin voorlopig zijn opgeschort. 'Eerst moet alles rustig op een rijtje worden gezet en de meldingen goed worden onderzocht. Voor alles moeten we onrust voorkomen en als blijkt dat er wat mis is, dan heb je op tijd de boel stil gezet', aldus de ouderenbond.

Het prikken met AstraZeneca is tijdelijk gestaakt omdat er meldingen zijn van mensen die na toediening van het vaccin te maken kregen met bloedstolsels. Aanvankelijk zag Nederland daarin geen reden tot zorg, omdat trombose heel veel voorkomt.

De Jonge: 'Goede hoop dat vaccinatie geen vertraging oploopt'

Zorgminister Hugo de Jonge heeft goede hoop dat het coronavaccin van AstraZeneca snel weer kan worden gebruikt. In dat geval hoeft de pauze die zondag werd aangekondigd niet te leiden tot vertraging van de vaccinatiecampagne. Dat zegt De Jonge in het tv-programma Goedemorgen Nederland.

Het prikken met AstraZeneca is tijdelijk gestaakt omdat mensen na toediening van het vaccin te maken kregen met bloedstolsels (trombose). Aanvankelijk zag Nederland daarin geen reden tot zorg, omdat trombose heel veel voorkomt. Dan is het "niet zo gek" dat ook gevaccineerden ermee te maken krijgen, aldus De Jonge.

Maar zondag bleek het te gaan om een zeldzame vorm van trombose waarbij ook bloedingen kunnen optreden als gevolg van een verlaagd aantal bloedplaatjes. 'Dat is nieuwe informatie', zegt De Jonge. Daarop is besloten toch voor twee weken te stoppen, 'uit voorzorg, en om ruimte te maken voor onderzoek'.

De GGD Hollands-Midden maakt zich juist wel zorgen om de vertraging, zei een woordvoerder eerder tegen Omroep West.

Rode Kruis Hulplijn inmiddels ruim 30.000 keer gebeld

De Rode Kruis Hulplijn, op 16 maart vorig jaar geopend toen de coronacrisis begon, wordt nog dagelijks zo’n vijftig keer gebeld. Inmiddels zijn er volgens het Rode Kruis al meer dan 30.000 telefoontjes over corona en daaraan verwante onderwerpen ontvangen.

Na vooral veel praktische vragen in het begin merkt Het Rode Kruis dat mensen nu vooral een luisterend oor nodig hebben. 'Zij voelen zich vaak eenzaam en een gesprek met een hulpverlener van de Hulplijn zorgt dan voor wat verlichting of biedt concrete hulp.'

GGD'en moeten 43.000 afspraken afzeggen door AstraZeneca-stop

De GGD'en moeten tienduizenden afspraken afzeggen nu besloten is om mensen voorlopig niet meer in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat deze week om 29.000 prikafspraken en volgende week om 14.000 afspraken, zegt een woordvoerster van GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van de GGD'en.

De GGD'en gebruiken AstraZeneca om zorgmedewerkers in de langdurige zorg te vaccineren. Degenen die in de periode tot en met 28 maart een afspraak hebben, worden per sms of telefonisch op de hoogte gebracht dat de afspraak niet doorgaat.

Nederland stopt voorlopig met vaccin AstraZeneca

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten om voorlopig uit voorzorg te stoppen met de vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca. Vanuit het voorzorgsprincipe is besloten om tot en met 28 maart niet meer met dit vaccin te prikken, zo heeft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De beslissing komt na nieuwe informatie van de Nederlandse Medicijnautoriteit CBG. Het gaat volgens het ministerie om andere klachten dan het beperkte aantal meldingen van trombose na vaccinatie, waarop het CBG zich voor het weekend baseerde. Het CBG geeft aan dat in totaal zes nieuwe meldingen van mogelijke bijwerkingen zijn binnengekomen uit Denemarken en Noorwegen. In Nederland zijn geen soortgelijke gevallen bekend.

Minister de Jonge: 'Cruciaal is de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie, of dóór vaccinatie. Over de vaccins mag geen enkele twijfel bestaan. Ik vind het van groot belang dat de meldingen goed worden onderzocht. We moeten altijd het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Ik vaar hierbij volledig op onze experts.' Mensen die voor de komende twee weken een afspraak hadden staan voor het AstraZeneca worden geïnformeerd.

Precies één jaar geleden: lockdown in Nederland

Het is vandaag precies een jaar geleden dat Nederland in de eerste lockdown terecht kwam. Het sluiten van de horeca moest die zondag vorig jaar op stel en sprong. Want de woorden van toenmalig minister Bruno Bruins dat 'alle eet- en drinkgelegenheden sluiten' werden gevolgd door de woorden 'vanaf 18.00 uur vandaag de deuren'.

Die aankondiging kwam rond 17.30 uur. Mensen die in de kroeg zaten, moesten hun laatste drankje naar binnen gieten. Eters die op het hoofdgerecht zaten te wachten, hadden pech. De toen nog voorzitter van Veiligheidsregio Haaglanden, Charlie Aptroot, wond er geen doekjes om: ondernemers die maling hebben aan het besluit van de rijksoverheid dat horeca-instellingen dicht moeten, kunnen rekenen op forse boetes, waarschuwde hij.

Toch bleken de burgemeesters die zondagavond nog wel coulant. 'Deze avond geven we ondernemers de kans om de boel te sluiten op een rustige manier, daarna wordt er streng gehandhaafd', aldus Aptroot, die nu waarnemend burgemeester in Voorschoten is. Een dag later gingen de scholen, kinderdagverblijven en sport- en fitnessclubs dicht.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.