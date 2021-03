Coronavirus: kleine versoepelingen van de maatregelen, meer klanten in grote winkels

Winkelen op afspraak

Grote winkels mogen, afhankelijk van hun winkeloppervlak, weer meer klanten ontvangen. Per 25 vierkante meter winkeloppervlak mag een winkel nu één klant ontvangen. Die klanten moeten alsnog anderhalve meter afstand van elkaar houden. In totaal mag een winkel maximaal 50 klanten ontvangen als daar ruimte voor is. Klanten moeten nog altijd minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken, en winkels hanteren tijdvakken van maximaal 10 minuten per klant.

Inreisverbod verruimd voor reizigers buiten de EU

Voor reizigers die vanuit landen buiten de EU naar Nederland willen komen geldt een inreisverbod. De uitzondering op dat verbod voor zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeastandsgeliefden was tot nu tijdelijk opgeschort. Vanaf dinsdag zijn die uitzonderingen weer van toepassing. Deze groepen mogen Nederland weer inreizen.

Sporten voor volwassenen

Ook oudere sporters mogen weer in teamverband gaan sporten. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccomodaties met maximaal 4 mensen sporten. Daarbij moeten de sporters wel anderhalve meter afstand houden van elkaar. Voorheen mochten sporters tot en met 26 jaar oud al bij de sportaccomodaties sporten in teamverband. Voor hen was het niet nodig om anderhalve meter afstand in acht te nemen. Ook mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op locaties.

Theorie-examens voor beroepschaffeurs gaan door

Het CBR gaat vanaf dinsdag weer theorie-examens voor het beroepsvervoer en de cursussen 'Alcohol' en 'Verantwoord rijgedrag' afnemen. Ook kunnen beroepschauffeurs weer theoretische nascholing krijgen voor het besturen van een bus of vrachtwagen. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd hebben gekregen om hun rijgedrag te verbeteren kunnen weer theorie-examen doen.

Kinderen mogen weer zwemmen

Vanaf dinsdag 16 maart krijgen meerdere maatregelen enkele versoepelingen. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar weer zwemles volgen zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

