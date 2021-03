Coronavirus: sterkste stijging coronabesmettingen sinds december, ziekenhuisbezetting neemt toe

'Vollere winkels zorgen niet voor problemen'

Vollere winkels leiden niet tot problemen, melden winkelketens als IKEA, HEMA en Hornbach. Sinds dinsdag mogen winkels meer dan twee klanten per verdieping ontvangen. Vanwege de coronaregels wordt nu naar winkeloppervlak gekeken. Daardoor kunnen er in grote zaken tot 50 klanten tegelijk aan het shoppen zijn. De ketens zouden mede vanwege de grootte van hun filialen graag nog meer mensen willen ontvangen.

Bijna 1,4 miljoen Nederlanders gevaccineerd tegen coronavirus

Bijna 270.000 Nederlanders zijn in de afgelopen week gevaccineerd tegen het coronavirus. In totaal hebben bijna 1,4 miljoen mensen een eerste dosis gekregen, ongeveer 187.000 meer dan een week geleden. Bijna een half miljoen mensen hebben na die eerste dosis ook al de herhaalprik gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zouden moeten zijn tegen het coronavirus. Dat aantal steeg afgelopen week met ruim 81.000.

De grootste groep bestaat uit thuiswonende ouderen. Bijna 580.000 mensen van 75 jaar en ouder zijn inmiddels ingeënt. Van hen hebben bijna 90.000 ook de tweede prik al gehad.

Iets minder dan 5000 nieuwe besmettingen

Afgelopen etmaal zijn 4985 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er 549 minder vergeleken met een dag eerder. Vergeleken met een week geleden nam het aantal positieve tests met 693 af.

RIVM meldt sterkste stijging coronabesmettingen sinds december

Het aantal geregistreerde positieve coronatesten is afgelopen week met bijna een kwart (24 procent) toegenomen. Het is de grootste procentuele stijging in een week tijd die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dit jaar heeft gemeld. De vorige keer dat het weekcijfer nog scherper omhoog was gegaan, was in de rapportage van 15 december. Die dag ging de strenge lockdown in. "De situatie blijft zorgelijk", concludeert het RIVM.

Van vorige week dinsdagochtend tot aan deze dinsdagochtend registreerde het instituut 39.527 nieuwe besmettingen. De stijging volgt op diverse versoepelingen van de coronamaatregelen. Middelbare scholieren gaan sinds 1 maart weer een deel van de tijd fysiek naar school. Twee dagen daarna mochten ook mensen in de meeste contactberoepen weer aan het werk. Dat zijn onder meer kappers, masseurs, schoonheidsspecialisten, aanbieders van alternatieve geneeswijzen als acupunctuur of osteopathie en bijvoorbeeld ook rijinstructeurs. Ook de mogelijkheden om samen buiten sporten werden verruimd.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder naar 2037

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is op dit moment 2037, 18 meer dan maandag toen er 2019 mensen met Covid-19 in de hospitalen werden geteld.

Toen steeg het aantal coronapatiënten voor het eerst sinds 9 februari weer boven de 2000. Er liggen nu 586 mensen op een intensive care, dat zijn er 22 meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen er vier minder dan maandag. Daar bevinden zich nu 1451 mensen die door het virus zijn geveld.

EMA ziet 'geen aanwijzingen' voor stollingsproblemen door vaccin

Experts van het Europees Geneesmiddelenbureau hebben tot nog toe geen aanwijzingen gevonden die erop duiden dat het coronavaccin van AstraZeneca problemen met bloedstolling veroorzaakt. EMA-directeur Emer Cooke maakte dat dinsdag bekend. Ze zei erbij dat het onderzoek nog loopt. Een definitieve conclusie wordt donderdag verwacht.

'We moeten eerst alle feiten grondig wetenschappelijk bestuderen, dat zijn we de Europese burgers verschuldigd', zei Cooke. Ze voegde eraan toe dat het EMA 'nog steeds ervan overtuigd is dat de voordelen van vaccinatie zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen'.

Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, zijn uit voorzorg tijdelijk gestopt met het toedienen van het bewuste vaccin. Het kabinet besloot de pauze in te lassen op advies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Aanleiding waren enkele meldingen uit Noorwegen en Denemarken over mensen die kort na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) én een tekort aan bloedplaatjes.

Inschrijving CPC Loop Den Haag geopend

De inschrijving van de CPC Loop is dinsdag geopend. De 46ste editie van het grote, Haagse hardloopevenement vindt dit jaar plaats op 26 september. Normaliter lopen duizenden renners begin maart de ronde door de hofstad, maar in verband met de coronamaatregelen is de hardloopwedstrijd eenmalig naar het najaar verplaatst.

Er zijn verschillende afstanden af te leggen: de halve marathon, tien kilometer, vijf kilometer, tweeënhalf en één kilometer. Die laatste twee zijn speciaal voor de jeugd in het leven geroepen.

Minister van Engelshoven: 'Het water staat veel studenten aan de lippen'

Als het aan demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven ligt, gaat de heropening van het voortgezet onderwijs volgende maand gewoon door. Dat zegt de demissionair minister dinsdag na het kabinetsberaad over het coronavirus. Ondanks de oplopende besmettingscijfers blijft Van Engelshoven optimistisch: 'Je moet breder kijken dan die cijfers.' Volgens het kabinet 'staat het water veel studenten aan de lippen.'

Waar de middelbare scholen en het mbo vorige maand al open mochten, leeft het voortgezet onderwijs nog altijd in onzekerheid. Dit weekend overlegt het kabinet met deskundigen over mogelijke versoepelingen. Ondanks het optimisme van Van Engelshoven bieden de stijgende cijfers echter weinig ruimte voor die versoepelingen. Volgende week dinsdag wordt tijdens de persconferentie bekend gemaakt of die verruiming er wel of niet komt.

Pfizer levert EU vóór de zomer 10 miljoen bestelde vaccins meer

De Europese Unie krijgt vóór de zomer 10 miljoen doses extra binnen van het coronavaccin van Pfizer. Die zouden eigenlijk pas in de tweede helft van het jaar worden geleverd, maar de productie gaat voorspoediger dan verwacht. Daarvan gaan waarschijnlijk honderdduizenden doses naar Nederland.

Door de versnelling krijgt de EU in april, mei en juni meer dan 200 miljoen doses van het vaccin binnen, zegt de Europese Commissie. Het goede nieuws van Pfizer is een meevaller voor de EU, na de tegenslagen die vooral AstraZeneca keer op keer meldt.

Nederland kreeg vorige week al te horen dat Pfizer nog deze maand 169.000 doses levert die eigenlijk later werden verwacht.

Winkelen op afspraak

Grote winkels mogen, afhankelijk van hun winkeloppervlak, weer meer klanten ontvangen. Per 25 vierkante meter winkeloppervlak mag een winkel nu één klant ontvangen. Die klanten moeten alsnog anderhalve meter afstand van elkaar houden. In totaal mag een winkel maximaal 50 klanten ontvangen als daar ruimte voor is. Klanten moeten nog altijd minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken, en winkels hanteren tijdvakken van maximaal 10 minuten per klant.

Inreisverbod verruimd voor reizigers buiten de EU

Voor reizigers die vanuit landen buiten de EU naar Nederland willen komen geldt een inreisverbod. De uitzondering op dat verbod voor zakenreizigers, studenten, kennismigranten, professionals uit de culturele en creatieve sector en langeastandsgeliefden was tot nu tijdelijk opgeschort. Vanaf dinsdag zijn die uitzonderingen weer van toepassing. Deze groepen mogen Nederland weer inreizen.

Sporten voor volwassenen

Ook oudere sporters mogen weer in teamverband gaan sporten. Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten op sportaccomodaties met maximaal 4 mensen sporten. Daarbij moeten de sporters wel anderhalve meter afstand houden van elkaar. Voorheen mochten sporters tot en met 26 jaar oud al bij de sportaccomodaties sporten in teamverband. Voor hen was het niet nodig om anderhalve meter afstand in acht te nemen. Ook mogen gemeenten sportactiviteiten organiseren op locaties.

Theorie-examens voor beroepschaffeurs gaan door

Het CBR gaat vanaf dinsdag weer theorie-examens voor het beroepsvervoer en de cursussen 'Alcohol' en 'Verantwoord rijgedrag' afnemen. Ook kunnen beroepschauffeurs weer theoretische nascholing krijgen voor het besturen van een bus of vrachtwagen. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd hebben gekregen om hun rijgedrag te verbeteren kunnen weer theorie-examen doen.

Kinderen mogen weer zwemmen

Vanaf dinsdag 16 maart krijgen meerdere maatregelen enkele versoepelingen. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar weer zwemles volgen zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen.

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.