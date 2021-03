Coronavirus: Interland Nederlands elftal binnen anderhalf uur uitverkocht

Ruim 1000 positieve testuitslagen meer afgelopen etmaal

Na drie dagen van dalingen is het aantal nieuwe coronagevallen woensdag weer stevig opgelopen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde afgelopen etmaal 5974 positieve tests, 1003 meer dan dinsdag. Vergeleken met een week geleden zijn het er 690 meer. Ook vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is het aantal nieuwe besmettingen gestegen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5740 besmettingen per etmaal.

Afgelopen zaterdag turfde het RIVM nog meer dan 6400 nieuwebesmettingen, het hoogste aantal sinds half januari. De drie dagen daarna was er iedere keer sprake van een daling.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu 1992. Dat zijn er 45 minder dan dinsdag, toen er 2037 mensen wegens Covid-19 waren opgenomen. Er liggen 568 mensen op een intensive care, 18 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn 1424 patiënten opgenomen, 27 minder dan dinsdag.

WHO: vaccineren met middel van AstraZeneca niet stilleggen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert landen om burgers vooralsnog te blijven inenten met het vaccin van AstraZeneca. De voordelen wegen zwaarder dan de risico's, zegt de WHO. Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, hebben het vaccineren tijdelijk gestaakt vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen.

De WHO zegt dat een comité van experts nog bezig is met het bestuderen van de laatste data over de veiligheid. 'Als die evaluatie is afgerond, zal de WHO de bevindingen onmiddellijk delen met het publiek', aldus de organisatie in een verklaring.

Niet alleen de WHO kijkt naar de mogelijke zeldzame bijwerkingen door het vaccin. Het veiligheidscomité van de Europese toezichthouder EMA velt donderdag een oordeel. Experts hebben gekeken naar meldingen over stolselvorming in het bloed bij mensen die zijn gevaccineerd. De belangrijkste vraag is of het vaccin die klachten ook heeft veroorzaakt.

5000 kaarten voor interland Oranje in anderhalf uur weg

De 5000 beschikbare kaarten voor de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland op zaterdag 27 maart waren woensdag binnen anderhalf uur al uitverkocht. Dat meldt voetbalbond KNVB. Het duel van Oranje werd dinsdag toegevoegd aan de reeks Fieldlab-evenementen, waarbij wordt getest hoe bijeenkomsten met veel publiek kunnen worden gehouden in coronatijd.

Met 5000 deelnemers wordt dit het grootste onderzoek tot nu toe. Het duel met Letland is vooral gericht op het testbeleid en het gebruik van de nieuwe CoronaCheck-app die de overheid heeft ontwikkeld. Hiermee kunnen de bezoekers laten zien dat ze een negatief testresultaat hebben. Ze hoeven vooraf alleen een sneltest te ondergaan. In het stadion wordt de verplichte 1,5 meter afstand losgelaten. Ook wordt, net als bij eerdere Fieldlab-evenementen, gebruik gemaakt van de Close App, waarmee de KNVB kan communiceren met de fans die een kaartje hebben gekocht.

De onderzoeksresultaten van het duel in de Johan Cruijff Arena moeten leiden tot meer veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit. Voor de KNVB is dat extra belangrijk met het oog op het EK voetbal van komende zomer, waar Amsterdam een van de speelsteden is.

Miljoenen minder AstraZeneca vaccins in tweede kwartaal

Farmaceut AstraZeneca zal in het tweede kwartaal van 2021 70 miljoen vaccins leveren aan de Europese Unie, niet 180 miljoen zoals oorspronkelijk werd vermeld. Dat zegt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. In februari liet het bedrijf nog weten de beloofde 180 miljoen doses gewoon te zullen leveren zoals gepland. Het is niet de eerste keer dat AstraZeneca en de EU met elkaar overhoop liggen.

Afgelopen maandag liet demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge nog weten alle vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin tijdelijk stop te zetten nadat Denemarken en Noorwegen dat ook deden. In een aantal landen zouden meldingen van trombose opduiken na een injectie met het AstraZeneca-vaccin. Terwijl die claims worden onderzocht, heeft Nederland het gebruik van AstraZeneca tenminste twee weken opgeschort.

In totaal verwacht de EU in het tweede kwartaal nu zo'n 360 miljoen doses vaccin van leverancers Pfizer/BioNTech (200 miljoen), Moderna (35 miljoen), AstraZeneca (70 miljoen) en het nieuwe vaccin van Janssen (55 miljoen).

Hugo de Jonge in quarantaine na mogelijke coronabesmetting

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gaat in thuisquarantaine omdat hij mogelijk in contact is geweest met iemand met corona. Hij heeft geen klachten, schrijft hij op Twitter.

'Doorgang van bloemenfeesten in Bollenstreek noodzakelijk'

De jaarlijkse evenementen met bloemen en bollenvelden moeten dit jaar door kunnen gaan. Daarvoor pleiten de organisatoren in de Bollenstreek. 'Bloemen bieden hoop, troost en vreugde en de gezonde buitenlucht in onze prachtige regio helpt om hoofden en lichamen leeg en fris te maken', zo bepleiten zij. Bovendien zijn de feesten ook noodzakelijk voor bedrijven in de sierteelt en het toerisme.

De oproep wordt gedaan door Greenport, KAVB en de lokale LTO. Zij wijzen op het feit dat voor Keukenhof niet duidelijk is of en wanneer ze dit jaar open kunnen en ook de Bloemencorso Bollenstreek zal niet in volle pracht door kunnen gaan. 'Wij geloven dat ondernemers en organisaties zoals Keukenhof en Bloemencorso Bollenstreek op een goede manier ontspanning en promotie voor onze regio, de bloemen en bollen kunnen bieden voor iedereen die daar hard aan toe is, zowel zakelijk als privé. Want dat mensen nu, meer dan ooit, genieten van al het moois dat onze regio biedt staat buiten kijf! En terecht, want we wonen en werken in een bijzonder mooi gebied.'

Advies Gezondheidsraad: Janssen-vaccin eerst naar kwetsbaren

Vorige week keurde de Europese Commissie het coronavaccin van Janssen, de Leidse tak van het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson, goed. Nu adviseert de Gezondheidsraad in een brief aan demissionair gezondheidsminister Hugo de Jonge om dat vaccin als eerste toe te dienen aan ouderen boven de 60 jaar en aan mensen met specifieke medische aandoeningen zoals het syndroom van Down, ernstig overgewicht of neurologische aandoeningen die ademhalingsproblemen veroorzaken. De Jonge gaf eerder aan de eerste leveringen van het vaccin in april te verwachten.

Het Janssen-vaccin is uniek omdat het, anders dan bij de vaccins van AstraZeneca, Moderna en Pfizer, slechts één keer hoeft worden toegediend. Het vaccin is krachtig genoeg dat het met die ene prik 66 procent tegen ziekte beschermt, en voor 85 procent bescherming biedt tegen ernstiger vormen van het coronavirus.

Steun voor bedrijven die personeel preventief laten testen

Het kabinet wil bedrijven ondersteunen die hun personeel regelmatig en preventief willen laten testen op het coronavirus, omdat thuiswerken geen optie is. Het gaat om situaties waarbij werknemers geen klachten hebben en die ook geen melding hebben gekregen van de CoronaMelder of in een risicogebied zijn geweest. Tot nu toe mochten werkgevers alleen in die twee gevallen hun werknemers laten testen. De tijdelijke steunregeling hiervoor stopt.

Het gaat vooral om bedrijven waarbij mensen door de aard van het werk niet voldoende afstand kunnen houden. Zorgminister Hugo de Jonge stelt dat het preventief testen vroegtijdig besmettingen helpt opsporen en uitbraaksituaties kan voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen, stelt het ministerie.

Toename coronabesmettingen grootst onder kinderen

Het RIVM vindt de situatie zorgelijk. In alle leeftijdsgroepen neemt het aantal besmette mensen toe, hoewel 18-tot 24-jarigen het vaakst positief worden getest. Onder 0- tot 12-jarigen was de toename afgelopen week het grootst; 35 procent. Die groep wordt sinds de heropening van de basisscholen vaker getest.

'Ook zorgelijk is dat de druk op de zorg onverminderd hoog blijft', zegt Aura Timen van het RIVM. Bovendien vreest ze dat het hoge aantal besmettingen zich vertaalt in nieuwe ziekenhuisopnames. Dat de basisscholen open zijn, betekent sowieso meer besmettingen, aldus Timen. 'Want daar zie je uitbraken en vervolgens brengen kinderen het virus over aan de rest van het gezin.'

