Coronavirus: steun voor bedrijven die personeel preventief laten testen

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Steun voor bedrijven die personeel preventief laten testen

Het kabinet wil bedrijven ondersteunen die hun personeel regelmatig en preventief willen laten testen op het coronavirus, omdat thuiswerken geen optie is. Het gaat om situaties waarbij werknemers geen klachten hebben en die ook geen melding hebben gekregen van de CoronaMelder of in een risicogebied zijn geweest. Tot nu toe mochten werkgevers alleen in die twee gevallen hun werknemers laten testen. De tijdelijke steunregeling hiervoor stopt.

Het gaat vooral om bedrijven waarbij mensen door de aard van het werk niet voldoende afstand kunnen houden. Zorgminister Hugo de Jonge stelt dat het preventief testen vroegtijdig besmettingen helpt opsporen en uitbraaksituaties kan voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen, stelt het ministerie.

Toename coronabesmettingen grootst onder kinderen

Het RIVM vindt de situatie zorgelijk. In alle leeftijdsgroepen neemt het aantal besmette mensen toe, hoewel 18-tot 24-jarigen het vaakst positief worden getest. Onder 0- tot 12-jarigen was de toename afgelopen week het grootst; 35 procent. Die groep wordt sinds de heropening van de basisscholen vaker getest.

'Ook zorgelijk is dat de druk op de zorg onverminderd hoog blijft', zegt Aura Timen van het RIVM. Bovendien vreest ze dat het hoge aantal besmettingen zich vertaalt in nieuwe ziekenhuisopnames. Dat de basisscholen open zijn, betekent sowieso meer besmettingen, aldus Timen. 'Want daar zie je uitbraken en vervolgens brengen kinderen het virus over aan de rest van het gezin.'

Coronakaart

Hoeveel besmettingen waren er in jouw gemeente? Op ons coronadashboard zie je onder andere het huidige risiconiveau van jouw regio en de dagelijkse ziekenhuisopnames.