Coronavirus: Ziekenhuisbezetting neemt iets toe

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen naar 2000

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is nu precies 2000. Dat zijn er 8 meer dan woensdag, toen er 1992 mensen met Covid-19 waren opgenomen.

Er liggen nu 564 mensen met corona op een intensive care, 4 minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen zijn 1436 patiënten met het coronavirus opgenomen, 12 meer dan woensdag.

Twee meldingen van trombose én lager aantal bloedplaatjes in Nederland

Bijwerkingencentrum Lareb heeft in Nederland tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werd na vaccinatie met AstraZeneca. 'Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In deze meldingen is de aard van de trombose anders en de verlaging van de bloedplaatjes minder sterk', aldus het centrum. Het ging om patiënten boven de vijftig jaar.

Lareb ontving ook één melding van een sterke verlaging van het aantal bloedplaatjes na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin, dat is geduid als ITP (immuun trombocytopenie). 'Hierbij was echter geen sprake van trombose. ITP is een zeldzame bekende bijwerking van vaccins in het algemeen, maar kan ook diverse andere oorzaken hebben', aldus het bijwerkingencentrum.

Proeffestivals Biddinghuizen gaan ondanks kou gewoon door

De proeffestivals van Fieldlab Evenementen in Biddinghuizen gaan ondanks het koude weer gewoon door. Dat heeft de organisatie donderdag laten weten aan het ANP. Vorige week werden het dancefestival op zaterdag en het popfestival op zondag uitgesteld vanwege het slechte weer. De regen en windstoten zouden eventueel voor een te lage opkomst zorgen, waardoor de resultaten van het onderzoek niet representatief zouden zijn.

Volgens de weersvoorspellingen wordt het dit weekend koud, maar blijft het wel droog. Op dat eerste, de kou, kunnen de bezoekers zich kleden, aldus de organisatie.

De line-ups blijven voor beide dagen vrijwel gelijk. Slechts drie artiesten zijn verhinderd. Tijdens het dancefestival op zaterdag kunnen Philou Louzolo en Suze Ijó er niet bij zijn. Daarvoor in de plaats is in ieder geval Moody Mehran bevestigd. Op de zondag is Jett Rebel voor het popfestival verhinderd. Zijn plaats wordt ingenomen door Gotu Jim.

UMCG zoekt vrijwilligers om nieuw coronavaccin te testen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen zoekt vrijwilligers om een nieuw vaccin tegen het coronavirus te testen. Het gaat om het kandidaat-vaccin AKS-452 van het bedrijf Akston Biosciences uit de Verenigde Staten. 'Doel van het onderzoek is om de veiligheid, de verdraagbaarheid en de reactie van het immuunsysteem op het vaccin te onderzoeken', meldt het Gronings universitair ziekenhuis.

Voor het onderzoek zoekt het UMCG 176 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 65 jaar die geen corona hebben gehad. Deelnemers aan het onderzoek krijgen één of twee doses van het kandidaat-vaccin toegediend om te bepalen bij welke dosering iemand voldoende antistoffen heeft.

Bij het vaccin van Akston Biosciences wordt geen gebruik gemaakt van het eigenlijke coronavirus, verzwakt of levend. Het vaccin is opgebouwd uit een gedeelte van het coronavirus, het zogeheten spike-eiwit, dat samengevoegd is met een eiwitfragment van een menselijk antilichaam.

OM: 258 verdachten avondklokrellen aangehouden

Na de avondklokrellen in januari heeft de politie inmiddels 258 verdachten aangehouden. Daarvan waren er zestig minderjarig, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend in een update over coronagerelateerde misdrijfzaken.

In januari braken in diverse steden rellen uit in reactie op het invoeren van de avondklok. De rellen gingen gepaard met veel geweld, diefstal, plunderingen en vernielingen. In 172 zaken heeft de officier van justitie besloten om de zaak voor te leggen aan de rechter, al dan niet via het snelrecht. In 26 gevallen heeft de officier besloten de zaak te seponeren, in vijf gevallen is een strafbeschikking opgelegd, dat is vaak een geldboete.

Van de 172 zaken waarin een verdachte is gedagvaard, zijn inmiddels tachtig zaken behandeld door de rechter. In 66 gevallen heeft de rechter een gevangenisstraf opgelegd. In elf gevallen zijn de verdachten veroordeeld tot een geldboete of taakstraf. In drie gevallen kwam de rechter tot vrijspraak.

De Vrij test positief en mag voorlopig niet naar Oranje

Stefan de Vrij is positief getest op corona. De 29-jarige verdediger van Internazionale en het Nederlands elftal zit thuis in quarantaine. Zijn Italiaanse club heeft alle teamactiviteiten voor vier dagen stilgelegd. De Vrij, oorspronkelijk uit Ouderkerk aan den IJssel, krijgt voorlopig ook geen toestemming om naar Nederland af te reizen.

De spelers van Oranje komen maandag bij elkaar in Zeist, om zich voor te bereiden op de start van de WK-kwalificatie. De ploeg van bondscoach Frank de Boer speelt komende week tegen Turkije (woensdag), Letland (zaterdag) en Gibraltar (dinsdag 30 maart). De Vrij is een belangrijke kracht voor bondscoach Frank de Boer, die ook geen beroep kan doen op centrale verdediger Virgil van Dijk. De aanvoerder van Oranje is herstellende van een zware knieblessure. Matthijs de Ligt is wel weer beschikbaar.

CBS: bijna evenveel werkende Nederlanders als voor coronacrisis

Het aantal mensen dat in Nederland betaald werk had was in februari bijna even hoog als voor de coronacrisis. In totaal hadden 9 miljoen mensen betaald werk als werknemer of zelfstandige, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat ligt dicht bij het niveau van januari 2020.

Tussen maart en mei vorig jaar, kort nadat het coronavirus in Nederland om zich heen had gegrepen, daalde het aantal werkenden nog met 184.000. Vervolgens zette het herstel in, maar dat is niet gelijk verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Zo zijn bij de groep tussen 25 en 45 jaar meer mensen aan het werk dan een jaar geleden. Maar bij jongeren, waar de werkgelegenheid de hardste klappen kreeg, is het aantal werkenden nog niet op het niveau van begin 2020.

De werkloosheid in Nederland is in februari gelijk gebleven aan een maand eerder. In totaal hadden 340.000 mensen geen werk terwijl ze hier wel naar op zoek waren, wat gelijk staat aan 3,6 procent van de beroepsbevolking. Volgens het statistiekbureau daalde het aantal werklozen in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand, terwijl er in diezelfde periode maandelijks 16.000 mensen met betaald werk bij zijn gekomen.

EMA oordeelt over mogelijke bijwerkingen vaccin AstraZeneca

Het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) velt donderdag een oordeel over mogelijke zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin van AstraZeneca. De deskundigen onderzoeken meldingen over stolselvorming in het bloed (trombose) in de dagen na de prik. Enkele Denen en Noren kregen naast trombose ook last van een tekort aan bloedplaatjes.

De Duitse gezondheidsautoriteiten voegden er later aan toe dat in hun land zeven mensen in de periode na de vaccinatie werden getroffen door een beroerte. Drie van hen zijn overleden.

Op 5 miljoen prikken gaat het om een klein aantal meldingen, zoveel is duidelijk. Voor zover bekend kregen in de Scandinavische landen zes mensen last van de combinatie van de twee bloedproblemen, enkele tientallen mensen kregen in de week na hun prik trombose.

De belangrijkste vraag voor de experts is of het vaccin de klachten heeft veroorzaakt - en wat dat dan betekent voor de verdere vaccinaties. Het kan ook toeval zijn. Trombose komt vaak voor en EMA zei dinsdag dat er niet meer gevallen lijken te zijn onder mensen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd. Nederland en veel andere EU-landen namen echter het zekere voor het onzekere en legden de vaccinaties uit voorzorg stil. In het Verenigd Koninkrijk en België benadrukten politici en deskundigen op hun beurt hoe veilig het vaccin is.

CNV: kom met een snelle en constructieve formatie

Het CNV roept de politieke partijen op tot een snelle en constructieve formatie, zodat Nederland de coronacrisis het hoofd kan bieden. 'Door de coronacrisis zijn de uitdagingen momenteel enorm. Er komt bijvoorbeeld een grote ontslaggolf aan, zeker als de steun aan bedrijven te snel wordt afgebouwd. Het CNV roept daarom op om de steun aan bedrijven zo lang mogelijk te handhaven, tot de laatste prik is gezet. Dit moet geborgd zijn aan de formatietafel', aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Ook op de lange termijn zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt groot, stelt de bond. 'Twee miljoen mensen hebben een onzeker contract. Meer zekerheid voor werkend Nederland is essentieel. Veel mensen zitten daarnaast klem tussen werk en privé. Door de crisis is de werkdruk nog meer toegenomen. Aan het nieuwe kabinet de taak om de juiste oplossingen te vinden voor de problemen op de arbeidsmarkt. Zowel aan de welvaarts- als de welzijnskant', aldus Fortuin.

