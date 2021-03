Coronavirus: 7400 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

7400 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn ongeveer 7400 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) na afloop van de wekelijkse ministerraad. Dat zou het hoogste aantal sinds 8 januari zijn. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) brengt in de loop van de middag het exacte cijfer naar buiten.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, staat volgens de laatste berekeningen op 1,14. Dat betekent dat honderd besmette personen 114 anderen aansteken. 'Ik word er wel vrij, ik zou bijna zeggen, kortademig van', zegt Grapperhaus over de nieuwste cijfers.

Het aantal nieuwe coronagevallen was wekenlang redelijk stabiel. De ene dag kwamen er wat meer gevallen aan het licht dan de andere dag, maar gemiddeld bleef het schommelen rond de 4500 positieve tests per etmaal. Een week geleden begon het aantal nieuwe gevallen weer te stijgen. Als er nu inderdaad zo'n 7400 gevallen bij komen, stijgt het gemiddelde naar ruim 6000 gevallen per dag, en ook dat zou het hoogste niveau sinds begin januari zijn.

Overheid garant voor kosten van evenementen vanaf 1 juli

De overheid staat vanaf 1 juli grotendeels garant voor de gemaakte kosten als een concert, festival, sportwedstrijd of congres toch niet kan doorgaan als gevolg van coronabeperkingen. Daarvoor zet het demissionaire kabinet 385 miljoen euro opzij. De overheid vergoedt - als een evenement toch niet doorgaat - tot 80% van de kosten.

Door de coronacrisis konden vorig jaar de meeste evenementen niet doorgaan. De kosten werden in veel gevallen gedekt door een annuleringsverzekering, maar inmiddels hebben verzekeraars die mogelijkheid geschrapt. De financiële risico's die bij een evenement komen kijken zijn daardoor veel organisatoren te machtig.

Kaag wil 'heel snel' af van avondklok

D66-leider Kaag zegt dat de avondklok er 'heel snel' af moet. Dat schrijft de NOS. Volgend weekend gaat de zomertijd in en wordt het, zeker voor jonge mensen, nog lastiger om zich te houden aan de maatregel, zegt Kaag.

Minister Van Ark wil nog niet vooruitlopen op mogelijke versoepelingen, maar zei voor aanvang van de ministerraad dat de uitgangspositie 'niet florissant' is. Ze wijst erop dat er veel besmettingen zijn, dat er meer dan 2000 mensen in het ziekenhuis liggen en dat iemand met corona nog steeds gemiddeld meer dan één ander besmet. Van Ark vindt het wel belangrijk om 'perspectief te houden'.

Twee miljoenste coronaprik gezet

Sinds het begin van de coronavaccinatie in januari zijn 2 miljoen prikken tegen het coronavirus toegediend. Dat zijn de eerste inentingen en de herhaalvaccinaties bij elkaar. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat Nederland begin april door de grens van 3 miljoen vaccinaties heengaat. Op 21 februari werd de miljoenste prik gezet.

Van Engelshoven: belangrijk dat hoger onderwijs open gaat

Ondanks het hoge aantal besmettingen blijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) verwachten dat de hogescholen en de universiteiten volgende maand weer deels open kunnen. Het kabinet neemt daarover volgende week een beslissing.

De bewindsvrouw is 'optimistisch' dat de opening van het hoger onderwijs nog steeds door kan gaan. Dat is volgens haar nodig omdat het niet goed gaat met het welzijn van de studenten. Ze houdt wel een slag om de arm. "Het moet wel veilig en verantwoord kunnen."

'Een dag in de week naar de universiteit of hogeschool is een belangrijke stap" voor het welzijn van de studenten, zegt de bewindsvrouw. "Ik vind het wel heel belangrijk dat we die stap zetten.'

Dit weekeinde praat het kabinet in het Catshuis met deskundigen van het OMT over mogelijke versoepelingen. Volgende week dinsdag is er dan weer een persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge.

Horecaondernemers bij verkeerde rechter in strijd om vergoeding

Koninklijke Horeca Nederland is door de Haagse rechtbank niet-ontvankelijk verklaard in het kort geding dat de ondernemers tegen de Staat hadden aangespannen. De ondernemers hebben hun strijd bij de verkeerde rechtbank aangespannen, zo legde de rechter uit. Zij hadden van de civiele rechter geëist dat deze de Staat zou verplichten de coronasteun sneller uit te betalen. Volgens de rechtbank had dit echter bij de bestuursrechter gemoeten.

Koninklijke Horeca Nederland komt niet op voor een eigen belang, maar voor een collectief belang dat bestaat uit de bundeling van individuele belangen van horecaondernemers, zo motiveerde de rechtbank haar beslissing. Voor de bescherming van die individuele belangen kunnen de ondernemers terecht bij de bestuursrechter en dus niet bij de civiele rechter.

De voorzieningenrechter zegt zich ervan bewust te zijn dat dit oordeel een teleurstelling is voor horecaondernemers. 'Zij kampen in deze tijd al met grote tegenslagen. Hoe wrang dat ook is, de vaste taakverdeling tussen de bestuursrechter en de civiele rechter kan ook in deze zaak niet worden doorkruist', zo laat de rechter weten.

KHN probeerde met de zaak de overheid te dwingen om sneller een aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun over te maken. Ondernemers kregen eerder bericht dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar 'binnen zestien weken'. Volgens KHN is die termijn te lang en daardoor dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen.

Dokters verwijzen weer net zo vaak door als zonder corona

Huisartsen hebben hun patiënten afgelopen week weer net zo vaak doorverwezen naar ziekenhuizen en klinieken als ze zonder coronacrisis zouden hebben gedaan. Dat is voor het eerst sinds de afgelopen zomer. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De toename kan volgens de organisatie ook betekenen dat mensen met gezondheidsklachten de huisarts weer eerder opzoeken. Acute en semi-acute zorg is in alle ziekenhuizen volledig beschikbaar. Zorg die binnen zes weken moet plaatshebben is nu in 79 procent van de ziekenhuizen voorhanden. In de overige 21 procent kan deze zorg deels worden geboden.

'Brussel krijgt zware taak met invoering coronapaspoort'

De Europese Unie staat voor een zware taak om tegen juni zogenaamde coronapaspoorten in te voeren zodat mensen weer kunnen reizen. Dat zegt Groupe ADP, uitbater van onder andere de drukste luchthaven van Frankrijk, Parijs-Charles de Gaulle.

Operationeel directeur Franck Le Gall van ADP noemt de doelstelling van de EU 'zeer, zeer ambitieus'. Hij wijst daarbij op de trage vooruitgang en ongecoördineerde introductie van dergelijke gezondheidspaspoorten die al in ontwikkeling zijn bij luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven.

De Europese Commissie presenteerde eerder deze week plannen voor een gratis digitaal of papieren certificaat met QR-code. Reizigers kunnen die krijgen als ze zijn gevaccineerd tegen corona, recent negatief zijn getest of voldoende antistoffen tegen het virus hebben aangemaakt, zo is het idee.

De bewijzen zijn bedoeld om reizen zowel binnen als buiten het landenblok te vergemakkelijken. Daarbij moet een evenwicht worden gevonden tussen landen die afhankelijk zijn van toerisme en hun grenzen graag weer openstellen en landen die wat voorzichtiger zijn als Frankrijk en Duitsland.

Ziekenhuizen moeten reguliere zorg opnieuw afschalen

De vaccins tegen het coronavirus zorgen voor licht aan het einde van de tunnel, maar tot die tijd wordt het voor de ziekenhuizen nog een spannende periode. 'We krijgen voorspellingen over het aantal coronapatiënten die je eigenlijk niet wilt', bereidt Martin Schalij van het ROAZ zich voor. 'Over twee tot drie weken zitten we weer met net zo'n hoge piek als in oktober en november',

'Dat baart ons uiteraard veel zorgen', zegt de bestuurder van het LUMC, die ook voorzitter is van het regionaal overleg tussen de ziekenhuizen (ROAZ). 'Het is ook een rare situatie, want vorige keer kwam de piek heel snel en nam hij ook snel weer af. Nu zitten we al weken in een langzaam stijgende lijn.'

Rechter oordeelt over snellere uitbetaling coronasteun aan horeca

De rechtbank in Den Haag oordeelt op vrijdag of de horeca sneller een aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun overgemaakt moet krijgen. Ondernemers kregen eerder bericht dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar 'binnen zestien weken'. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is die termijn te lang.

Volgens KHN dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen. Veel ondernemers kunnen dit er gewoon niet bij hebben, liet KHN-voorzitter Robèr Willemsen eerder al weten.

De brancheorganisatie heeft ook nog een andere procedure tegen de Staat lopen. KHN wil onder meer weten waarop maatregelen om het coronavirus in te dammen, zoals de sluiting van de horeca, zijn gebaseerd. Volgens KHN hebben horecaondernemers sinds het begin van de crisis al zeker 5 miljard euro aan eigen geld en middelen in hun restaurants en cafés gestoken om de crisis te overleven. Dit terwijl de crisis niet aan de sector is toe te schrijven. Daarom zouden die miljarden terug aan de horecaondernemers moeten worden overgemaakt.

'Kabinet moet meedenken om kaalslag in winkelstraat te voorkomen'

De nieuwe regering moet de regie pakken bij de herinrichting van winkelgebieden in stadscentra. Onderzoeksbureau Locatus waarschuwt in het AD dat zonder actief overheidsbeleid een kaalslag dreigt in de winkelstraten.

Op 1 maart was de gemiddelde leegstand in de winkelstraten 7,5 procent, becijferde Locatus. Dat is ondanks de sluitingen tijdens de coronacrisis vergelijkbaar met vorig jaar. Veel winkeliers blijven overeind door de steunmaatregelen van de overheid en maken gebruik van uitgestelde belastingafdrachten, verklaart Gertjan Slob, directeur van Locatus.

Slob signaleert echter dat de reserves van veel ondernemers flink zijn geslonken, waardoor ze kwetsbaar worden om alsnog 'om te vallen'. 'De verwachting is dan ook dat de leegstand in de winkelstraten verder zal oplopen, zeker tot 10 procent in 2022', stelt hij. 'Maar dat is waarschijnlijk nog te optimistisch. Daarom is het zaak dat de overheid qua financiële steun voorlopig een vinger aan de pols houdt. Anders krijgen we echt een kaalslag.'

Nederland prikt in loop van volgende week weer met AstraZeneca

Nederland gaat 'in de loop van volgende week' weer mensen inenten met het vaccin van AstraZeneca. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge bekend gemaakt. Op kleine schaal wordt er maandag waarschijnlijk alweer geprikt. De grote prikoperatie met AstraZeneca start woensdag weer op. Dat kan niet sneller, omdat nieuwe afspraken ingepland moeten worden.

In andere Europese landen waar het vaccin weer gebruikt gaat worden, zoals Ierland, worden de eerste prikken vrijdag al gezet. Veel Europese landen stopten tijdelijk met het vaccin omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken. Nederland deed dat afgelopen zondag ook.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder donderdag dat het vaccin veilig is voor gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sloot zich hierbij aan. De Nederlandse medicijnautoriteit liet zich er niet over uit of het middel weer gebruikt kon worden.

