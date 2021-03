Coronavirus: Uitspraak rechtbank Den Haag in kort geding horeca

We zitten nog steeds in een lockdown vanwege het coronavirus. Volg hier het belangrijkste coronanieuws van vandaag.

Ziekenhuizen moeten reguliere zorg opnieuw afschalen

De vaccins tegen het coronavirus zorgen voor licht aan het einde van de tunnel, maar tot die tijd wordt het voor de ziekenhuizen nog een spannende periode. 'We krijgen voorspellingen over het aantal coronapatiënten die je eigenlijk niet wilt', bereidt Martin Schalij van het ROAZ zich voor. 'Over twee tot drie weken zitten we weer met net zo'n hoge piek als in oktober en november',

'Dat baart ons uiteraard veel zorgen', zegt de bestuurder van het LUMC, die ook voorzitter is van het regionaal overleg tussen de ziekenhuizen (ROAZ). 'Het is ook een rare situatie, want vorige keer kwam de piek heel snel en nam hij ook snel weer af. Nu zitten we al weken in een langzaam stijgende lijn.'

LEES OOK: Reguliere zorg opnieuw afgeschaald door corona: 'Voorspellingen die je niet wilt zien'

Rechter oordeelt over snellere uitbetaling coronasteun aan horeca

De rechtbank in Den Haag oordeelt op vrijdag of de horeca sneller een aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun overgemaakt moet krijgen. Ondernemers kregen eerder bericht dat de tegemoetkoming in de vaste lasten niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar 'binnen zestien weken'. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is die termijn te lang.

Volgens KHN dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen. Veel ondernemers kunnen dit er gewoon niet bij hebben, liet KHN-voorzitter Robèr Willemsen eerder al weten.

De brancheorganisatie heeft ook nog een andere procedure tegen de Staat lopen. KHN wil onder meer weten waarop maatregelen om het coronavirus in te dammen, zoals de sluiting van de horeca, zijn gebaseerd. Volgens KHN hebben horecaondernemers sinds het begin van de crisis al zeker 5 miljard euro aan eigen geld en middelen in hun restaurants en cafés gestoken om de crisis te overleven. Dit terwijl de crisis niet aan de sector is toe te schrijven. Daarom zouden die miljarden terug aan de horecaondernemers moeten worden overgemaakt.

'Kabinet moet meedenken om kaalslag in winkelstraat te voorkomen'

De nieuwe regering moet de regie pakken bij de herinrichting van winkelgebieden in stadscentra. Onderzoeksbureau Locatus waarschuwt in het AD dat zonder actief overheidsbeleid een kaalslag dreigt in de winkelstraten.

Op 1 maart was de gemiddelde leegstand in de winkelstraten 7,5 procent, becijferde Locatus. Dat is ondanks de sluitingen tijdens de coronacrisis vergelijkbaar met vorig jaar. Veel winkeliers blijven overeind door de steunmaatregelen van de overheid en maken gebruik van uitgestelde belastingafdrachten, verklaart Gertjan Slob, directeur van Locatus.

Slob signaleert echter dat de reserves van veel ondernemers flink zijn geslonken, waardoor ze kwetsbaar worden om alsnog 'om te vallen'. 'De verwachting is dan ook dat de leegstand in de winkelstraten verder zal oplopen, zeker tot 10 procent in 2022', stelt hij. 'Maar dat is waarschijnlijk nog te optimistisch. Daarom is het zaak dat de overheid qua financiële steun voorlopig een vinger aan de pols houdt. Anders krijgen we echt een kaalslag.'

Nederland prikt in loop van volgende week weer met AstraZeneca

Nederland gaat 'in de loop van volgende week' weer mensen inenten met het vaccin van AstraZeneca. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge bekend gemaakt. Op kleine schaal wordt er maandag waarschijnlijk alweer geprikt. De grote prikoperatie met AstraZeneca start woensdag weer op. Dat kan niet sneller, omdat nieuwe afspraken ingepland moeten worden.

In andere Europese landen waar het vaccin weer gebruikt gaat worden, zoals Ierland, worden de eerste prikken vrijdag al gezet. Veel Europese landen stopten tijdelijk met het vaccin omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken. Nederland deed dat afgelopen zondag ook.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder donderdag dat het vaccin veilig is voor gebruik. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) sloot zich hierbij aan. De Nederlandse medicijnautoriteit liet zich er niet over uit of het middel weer gebruikt kon worden.

