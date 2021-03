Windstoten tot 100 kilometer per uur, nog geen grote problemen

Het KNMI waarschuwt zaterdag voor zware windstoten, die kunnen oplopen tot 100 kilometer per uur. Daarom is code geel afgegeven.

In het hele land kunnen windstoten van zo'n 80 kilometer per uur voorkomen, maar tijdens buien kunnen die langs de kust oplopen naar 90 tot 100 kilometer per uur. In de loop van de avond neemt de wind van het zuidwesten uit af en verdwijnen de zware windstoten. Voor Zuid-Holland geldt code geel tot 18.00 uur.

Grote problemen doen zich nog niet voor in de regio, maar op verschillende plekken zijn wel voorzorgsmaatregelen genomen. In Zoetermeer is de markt afgelast en de GGD Haaglanden houdt een aantal testlocaties dicht. De drie vaccinatielocaties zijn wel gewoon open.

Kijk hier live mee naar het strand van Scheveningen.

Donderdag waaide het ook hard

Het is de tweede onstuimige dag deze week. Donderdag zorgden windstoten tot 110 kilometer per uur voor problemen. Op verschillende plekken raakten daken beschadigd of waaiden bomen om.