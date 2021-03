Voorhoutse Bibi bouwt erop los in Lego Masters: 'Voor sommige opdrachten kregen we 15 uur de tijd'

'Het is een lifetime experience. Ik vind het zo gaaf dat we mee mogen doen.' Voor Bibi Werter uit Voorhout komt er een droom uit: samen met haar goede vriend Marcel de Jong doet ze mee aan het RTL-programma Lego Masters. Zaterdagavond is de allereerste uitzending en dat is meteen een heftige: 'We hebben er vijftien uur voor.'

De opdracht? Bouw een attractie voor een pretpark. 'Dat moet dan ook nog eens bewegen, dus er moet technisch Lego in', legt Bibi uit. 'Dus dat is zeker een uitdaging.'

Haar Legopartner Marcel kent ze nog van vroeger van de scouting. Bij hem thuis zag Bibi dat hij ook iets met Lego deed. 'Dat wist ik eigenlijk niet. Het was meer een guilty pleasure', vertelt Bibi. Ze gaven zich uiteindelijk op voor het programma en tegen alle verwachtingen in werden ze geselecteerd. 'Echt ontzettend gaaf.'

Piepkleine knutselkamer

Bibi heeft een eigen schminkbedrijf en sinds kort is ze ook chauffeur voor de huisartsenpost. Met Lego spelen is een van haar creatieve hobby's. Dat doet ze in haar piepkleine knutselkamer van 2 bij 3,5 meter in Voorhout.

Links aan de muur hangt een plankje met naaispullen, rechts de glittertjes en pluisjes en onder het bureau de dozen Lego. Geen grote zolder dus voor Bibi waar ze de grootste Legobouwwerken in elkaar kan zetten. 'Maar we hebben thuis wel flink geoefend zodra we wisten dat we geselecteerd waren.'

Vermoeidheid speelt parten

Tijdens elke aflevering strijden verschillende koppels tegen elkaar en valt er iedere week een stel af. In de finale wordt er met drie teams gestreden voor de overwinning. De opnames zijn al achter de rug, dus Bibi en haar gezien weten al wie er gewonnen heeft. De uitslag moet Bibi echter de komende weken geheim houden en dat valt niet altijd mee. 'Ik wil eigenlijk een fotoboek maken over hoe de draaidagen waren, maar ik durf het niet te doen. Want dan zien fotomedewerkers misschien wie er gewonnen heeft', lacht Bibi.

Tijdens de opnames zaten de deelnemers in een vakantiepark en kwamen ze niet thuis. 'Om 7.00 uur werden we dan opgehaald. Het waren best pittige draaidagen. Het lastigste was de dat de vermoeidheid na een tijdje parten ging spelen', herinnert Bibi zich. 'Er waren dagen dat het met Marcel goed ging en dat ik mijn dag niet had. Dan voelde ik me schuldig naar hem toe dat het niet goed lukte. Dat was wel lastig.'

Bekende Voorhoutse

Of Bibi en Marcel nu als winnaars uit de bus komen of niet, het programma heeft de Voorhoutse in ieder geval veel opgeleverd. 'De andere deelnemers zijn vrienden voor het leven geworden. Ook het contact met Marcel is veranderd. We hebben elkaar op een andere manier leren kennen.'

Haar zoons Cas en Hidde kijken in ieder geval erg uit naar hun moeder die straks opeens op tv is. 'Het is best wel raar, maar ook heel leuk dat ze meedoet aan zo'n groot programma', zegt Cas. 'Meestal zie je je moeder niet op tv. En dan wordt ze straks ook nog herkend in Voorhout. Dat wordt ook nog wat.' Bibi heeft met dat laatste in ieder geval geen probleem. 'Ik houd wel van een beetje aandacht', lacht ze.

LEES OOK: IN BEELD: Preview van mini-Den Haag in Legoland