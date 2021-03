Is ADO gevoelsmatig gedegradeerd?: 'Nee, maar het is wel een flinke knal voor je kop'

'Je wil het gat met Willem II niet groter maken, maar dat gebeurt wel', reageert Brood teleurgesteld. 'In de eerste helft waren wij niet sterk genoeg en speelde Heracles makkelijker. Na rust konden we uit die afgekeurde goal hoop putten, maar de wijze waarop we de doelpunten daarna weggeven is pijnlijk en vervelend.'

ADO ziet het gat met Willem II oplopen tot zes punten, waardoor plaats zestien, die recht geeft op nacompetitie, ver weg is. Dat ADO gevoelsmatig is gedegradeerd, wil Brood echter niet zeggen. 'We hebben de afstand groter laten worden en dat is pijnlijk. We zijn realistisch genoeg om te zeggen dat het enorm moeilijk is geworden.'

Alles verliezen

'Er waren na afloop een paar spelers boos op elkaar', vervolgt Brood. 'Dat is logisch, want dit is een flinke knal voor je kop. We moeten blijven knokken en dan zien we aan het einde of het genoeg is. We knokken ervoor, maar soms is het niet genoeg. Dat zag je ook aan hoe we de goals weggaven. Nog geen vier minuten nadat we op voorsprong kwamen, lag de gelijkmaker er al in.'

Ook Michiel Kramer was allesbehalve rustig na afloop. 'Hoe zou jij je voelen als je verliest', reageert de spits verbeten op de vraag of hij moedeloos wordt. 'Als je voor komt, moet je het vasthouden. Maar we moeten positief blijven naar elkaar. Hopelijk kunnen we dan een keer de punten pakken.'

'Acht wedstrijden zijn 24 punten'

In zijn honderdste wedstrijd in Haagse dienst kon Kramer de weinige kansen die hij kreeg niet verzilveren. 'We hebben nog acht wedstrijden en dat zijn 24 punten. We zullen alles blijven geven om goede resultaten neer te zetten.'

