Haagse ‘Verkiezingskrant’ met stemlocaties en kandidaten niet overal bezorgd

In een aantal wijken in Den Haag is de zogeheten ‘Verkiezingskrant’, met daarin alle partijen en kandidaten waarop mensen kunnen stemmen, niet bezorgd. In die krant staat ook waar bewoners kunnen stemmen. De Haagse Partij voor de Dieren heeft een oproep gedaan aan burgemeester Jan van Zanen om deze bewoners zo snel mogelijk te informeren over de verkiezingen.

In voorgaande jaren werden de stemlocaties op de stempas geschreven en kregen bewoners een kandidatenlijst thuis opgestuurd. Dit jaar heeft de gemeente er voor gekozen om die informatie in een ‘Verkiezingskrant’ te zetten. Volgens Robert Barker, fractievoorzitter Partij voor de Dieren, is die krant in een aantal wijken niet bezorgd.

‘Uit Mariahoeve, Transvaal, Laakkwartier en Leyenburg hebben we al klachten gekregen dat er geen verkiezingsinformatie is bezorgd. Mensen die niet weten waar ze kunnen stemmen zullen minder snel gaan stemmen. Zo bewijs je als gemeente de democratie een slechte dienst,’ aldus Barker. Ook bewoners van het Zeeheldenkwartier, Stationsbuurt, Statenkwartier en Regentessekwartier zeggen tegen Omroep West dat ze geen krant hebben gehad.

Nabezorging

Frank Verhoef, woordvoerder van de gemeente Den Haag, bevestigt dat er al eerder klachten zijn binnengekomen over de bezorging van de Verkiezingskrant. ‘Die klachten nemen we zeer serieus, omdat we een goede bezorging belangrijk vinden. Voor de postcodes waar niet is bezorgd, hebben we om een nabezorging gevraagd en we hebben de verspreider gevraagd de bezorging in de stad te onderzoeken. Ook voor de postcodes van de bezorgklachten van vandaag zorgen we voor een nabezorging.’

Verhoef legt tevens uit waarom de stemlocaties niet op de stempassen vermeld staan. 'Dit komt omdat er op het moment dat de stempas verstuurd is, nog laatste wijzigingen plaats konden vinden bij de stemlocaties. Alle locaties staan op www.stembureausindenhaag.nl en kiezers kunnen bellen met Unit Verkiezingen. Dat staat op de brief bij de stempas,' aldus Verhoef.

Internet

Maar dat die informatie alleen digitaal beschikbaar is, lijkt voor Barker nog een struikelblok te zijn. 'Slechts iemand die internetvaardig is en vaker op de gemeentesite komt, kan daarachter komen. Mensen die slechts toegang hebben tot computers en internet gebruiken via school of bibliotheek, kunnen vanwege corona bovendien nergens terecht.'

