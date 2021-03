Noodbevel voor protest op het Malieveld: 'Ga terug naar huis als je onderweg bent'

In Den Haag is zondagmiddag een noodbevel afgekondigd op en rond het Malieveld. Het maximale aantal deelnemers dat is toegestaan bij de demonstratie, tegen de coronamaatregelen van het demissionair kabinet, is bereikt, meldt de politie. 'Ben je onderweg naar het Malieveld? Kom dan niet en ga naar huis', schrijft de politie op Twitter.

De demonstratie wordt georganiseerd door de groep Nederland in Verzet. De organisatoren van het protest noemen de Partij voor de Vrijheid, Forum voor Democratie, de partij Vrij en Sociaal Nederland en Lijst 30 (met Willem Engel van Viruswaarheid) als mogelijkheden om komende week op te stemmen. De groep en haar aanhangers demonstreerden eerder onder meer op het Museumplein in Amsterdam, waarbij ze zogenaamd samen koffie gingen drinken. De politie greep daarbij in.

De politie is met tientallen busjes op en rond het Malieveld aanwezig. Dit omdat op het moment van de klimaatdemonstratie ook mogelijk honderden tegenstanders van het kabinetsbeleid samenkomen. Op de doorgaande wegen naar het centrum van Den Haag, zoals de Bezuidenhoutseweg, is veel politie op de been. De demonstratie zelf begint om 14.00 uur.

Ook protest voor beter klimaatbeleid

Op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, vlakbij het Malieveld, vindt in de loop van zondagmiddag ook een demonstratie plaats. Er staan zondagmiddag ongeveer 200 mensen op voor een beter klimaatbeleid. In meer dan 40 andere steden waaronder Delft, Leiden en Gouda wordt ook gedemonstreerd en het 'Klimaatalarm' geluid. Zo hopen de klimaatactivisten vlak voor de verkiezingen een beter klimaatbeleid af te dwingen. Dat doen ze door rond 15.00 uur op elke demonstratieplek in Nederland een minuut lang kabaal te maken.

De demonstranten hopen met hun acties aandacht te vragen voor klimaatverandering en een sterk klimaatbeleid. Omdat de gemeentes in Nederland vanwege het cornavirus grote demonstraties hebben verboden, is een groot deel van demonstranten virtueel vanuit huis aanwezig.

Stoppen belastingvoordelen voor grote bedrijven

De demonstranten pleiten er onder meer voor om de miljardensubsidies en belastingvoordelen voor grote, vervuilende bedrijven stop te zetten. 'Dit gaat ten koste van gezinnen en kleine ondernemers. De overheid kan ons belastinggeld maar 1 keer uitgeven. Nu maakt ons belastinggeld de klimaatcrisis erger. Dat moet anders,' zo schrijft de organisatie op haar website. 'Wij eisen dat de overheid het roer omgooit en bedrijven dwingt zelf te betalen voor de klimaatschade die ze aanrichten, in binnen- en buitenland.'