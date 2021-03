Leraar Len zoekt eindeloos naar een koophuis: 'Het voelt alsof ons leven on hold staat'

De dag van Len en Tascha begint steevast met het checken of er mail is van de aankoopmakelaar. Heeft hij wat betaalbaars gevonden? Het aannemen van de makelaar, is de laatste strohalm in een zoektocht die eindeloos lijkt te duren.

'Ons budget is drie ton', vertelt Len. 'Je merkt dat er dan sowieso maar weinig mogelijk is. Vaak lukte het niet eens om de huizen die we wél zouden kunnen betalen te bezichtigen. Soms belde ik anderhalf uur nadat een huis op Funda stond en werd me verteld dat ik te laat was', vertelt Len. ‘Om uitgenodigd te worden voor een bezichtiging moest ik vooraf bieden. En het gebeurde weleens dat we maar vijf minuten binnen mochten kijken', zegt de gymleraar. Bij bezichtigingen werd er vaak ter plekke al zo veel overboden, zodat Len en Tascha niet meer in aanmerking kwamen. 'Het voelde alsof ik voor spek en bonen meedeed aan een spel.'

Op elkaars lip

Vandaar dus de aankoopmakelaar. 'Die ziet de huizen al voordat ze op Funda staan. We hebben nu vier bezichtigingen gehad, maar daar zat nog niet bij wat we zochten.' Len en Tascha hopen op een woning met drie kamers en een tuintje. ‘Meer eisen hebben we eigenlijk niet.'

Op dit moment woont het stel in een huurwoning. 'We zijn op zich blij dat we überhaupt een eigen woning hebben hoor', zegt Len. 'Maar het is wat krapjes. We wonen op vijftig vierkante meter en vooral in deze coronatijd zijn we veel thuis en zitten we letterlijk op elkaars lip. De woonkamer is ongeveer 4 bij 1,5 meter. Wat meer ruimte zou erg fijn zijn.'

Len en Tascha voor hun huidige huurwoning in Zoetermeer.

Geen volgende stap

Len vindt afleiding in zijn werk als gymleraar op een basisschool in Zoetermeer. 'Gelukkig kan ik nu weer werken en is de scholensluiting voorbij. En doordat ik in de middag klaar ben met werk, kan ik snel bij bezichtiging zijn. Ik spendeer dagelijks tijd aan onze zoektocht. Het constant checken van mail, de bezichtigingen en het contact met de makelaar.' De eindeloze zoektocht beïnvloedt het stel op meerdere manieren. 'We zouden graag een volgende stap zetten’, vertelt Len. ‘Soms grap ik weleens: wil je met me trouwen? Dan zegt Tascha: eerst een huis. In ons huidige huis zou gezinsuitbreiding niet mogelijk zijn. Daarvoor is het veel te klein. Het voelt alsof onze toekomst nu on hold staat.'

De vraag naar betaalbare woningen is hoog. Op dit moment is er een tekort van ruim 330.000 woningen. Tijdens de verkiezingen, wordt de woningnood dan ook als één van de belangrijkste onderwerpen gezien. Ondanks de plannen van de politieke partijen, zal het woningtekort in de komende jaren niet opgelost worden, meldt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral starters komen hierdoor in de knel. Door onder meer een tekort aan grond en bouwvakkers, wordt verwacht dat er de komende kabinetsperiode nog steeds een groot tekort aan betaalbare woningen zal zijn.

