Liveblog protest Malieveld: Mobiele Eenheid (ME) verdrijft demonstranten van Malieveld

Kijk hier live naar het ontbinden van de demonstratie op het Malieveld

ME verdrijft demonstranten van Malieveld

De Mobiele Eenheid (ME) heeft actie ondernomen om de duizenden aanwezige demonstranten van het Malieveld te verdrijven. De aanwezige demonstranten zeten het daarbij op een lopen. Politiebussen, bereden politie en agenten met schilden bewegen zich over het Malieveld om de demonstranten van het veld te krijgen.

Demonstratie wordt ontbonden door burgemeester

De burgemeester heeft de demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Malieveld ontbonden. Dat roept de politie die aanwezig is op het Malieveld. . Er waren duizenden aanwezigen op het terrein, terwijl er maar tweehonderd demonstranten aanwezig mochten zijn. De ontbinding valt samen met het einde van de demonstratie van Het Klimaatalarm aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Die demonstratie verliep zonder problemen.

Volgens een verslaggever van Omroep West is de sfeer inmiddels 'een stuk grimmiger'. De ME heeft al een aantal korte charges uitgevoerd om de demonstranten van het Malieveld te krijgen. Ongeveer de helft van het Malieveld is inmiddels leeg. De politie roept nog altijd naar demonstranten om het Malieveld te verlaten. Demonstranten die dat niet doen kunnen op geweldadige wijze worden verwijderd.

'Te veel mensen op Malieveld burgerlijke ongehoorzaamheid'

Ophef over filmpje

De Haagse politie zegt dat er een filmpje circuleert waarin een man op het Malieveld wordt aangehouden. Daarbij werd geweld gebruikt. De aanleiding voor zijn aanhouding is op het filmpje niet te zien. Hij werd aangehouden omdat hij agenten aanviel met een stok.

Demonstranten expres toegelaten tot Malieveld

Omdat er op verschillende plekken in Den Haag toch demonstranten waren, is besloten ze voor het overzicht te begeleiden naar het Malieveld. Dat zegt een woordvoerder van de politie zondagmiddag. "Nu wordt bekeken wat de vervolgstappen zijn."

Op het Malieveld in Den Haag is het aantal demonstranten tegen het kabinetsbeleid inmiddels behoorlijk opgelopen. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen en er een noodbevel was kracht is, is het aantal actievoerders inmiddels opgelopen tot enkele duizenden.

Geen treinen richting Den Haag

Mensen kunnen zondagmiddag niet meer met de trein richting Den Haag reizen. Dat komt omdat het maximale aantal demonstranten op het Malieveld is overschreden, twittert de politie. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag is nog wel mogelijk "zodat je naar huis kunt gaan", aldus de politie.

De NS maakt melding van een "storing" op de eigen website met reisinformatie, met als oorzaak "inzet politie". De NS verwacht dat dit tot 16.30 uur duurt.

Ook protest beter klimaatbeleid

Op de Koekamp naast het Malieveld demonstreren tweehonderd mensen voor een beter klimaatbeleid. Zij luiden om 15.00 uur het 'Klimaatalarm'. Deze demonstratie vindt ook in andere steden plaats, waaronder Delft, Gouda en Leiden.

