Waarschuwingsschot politie bij ontbinden demonstratie Malieveld

Kijk hier live naar het ontbinden van de demonstratie op het Malieveld

Aanhoudingen na opdracht aan demonstranten zich te verspreiden

De laatste tientallen deelnemers aan de demonstratie op het Haagse Malieveld die daar nog steeds in de omgeving zijn, hebben van de politie de opdracht gekregen zich te verspreiden. Ze mogen niet naar het Malieveld terug. Vijf die er toch die kant opgingen, zijn aangehouden en geboeid.

De opdracht tot verspreiding gold de mensen die beland waren in de Mesdagstraat, een doorgaans zeer rustige straat in het Benoordenhout. Daar is er ook één aangehouden.

Aanvankelijk hielden deze actievoerders, die gekant zijn tegen het kabinetsbeleid, zich nog op bij het benzinestation aan de noordkant van het Malieveld. Daar werden ze door de politie verdreven, waarna ze in de Mesdagstraat wachtten op de dingen die komen gingen. Ze konden er aanvankelijk ook niet uit door een blokkade van de politie.

ME paraat in woonwijk na einde demonstratie

De ME en de politie zijn massaal aanwezig in de Mesdagstraat en de Weissenbruchstraat in Den Haag. De laatste demonstranten zijn de woonwijk ingetrokken. De agenten proberen de rust in de wijk terug te krijgen.

De politie is massaal aanwezig in de Mesdagstraat | Foto: Omroep West

Politie lost waarschuwingsschot

De politie heeft bij de ontbinding van de demonstratie op het Malieveld een waarschuwingsschot gelost. Waarom de agent zich genoodzaakt zag zijn vuurwapen te gebruiken is nog niet bekend. De politie gaat onderzoek doen naar het schietincident.

Demonstratie gaat nog verder naast het Malieveld

De demonstranten die het Malieveld hebben moeten verlaten zijn nog niet van plan naar huis te gaan. De demonstratie gaat bij het voormalig ESSO-station verder. Demonstranten staan hier onder meer met spandoeken. Ook zijn er demonstranten de woonwijk achter het voormalige benzinestation ingetrokken.

In de Mesdagstraat in de Nassaubuurt staan meerdere politiebussen. Er is minstens één iemand gearresteerd. De groepje demonstranten die er nog rondhangen zijn omsingeld door de politie.

De politie in de Mesdagstraat | Foto: Omroep West

Politie veegt Malieveld leeg

De politie heeft zondagmiddag diverse charges uitgevoerd om het Malieveld schoon te vegen. Er waren duizenden demonstranten aanwezig, terwijl burgemeester Jan van Zanen maar tweehonderd demonstranten had toegestaan. Diverse mensen weigerden het Malieveld te verlaten, waardoor de ME in actie moest komen.

Politie bekogeld met vuurwerk

Aan de randen van het Malieveld in Den Haag, waar zondag werd gedemonstreerd tegen het kabinetsbeleid, zijn rellen uitgebroken. De politie, die werd bekogeld met vuurwerk, heeft verschillende mensen opgepakt. Met charges waarbij politiepaarden werden ingezet, zijn de relschoppers van het Malieveld verwijderd.

De relschoppers zijn richting het Haagse Bos en de Zuid Hollandlaan gedreven. Honderden mensen staan nu aan de overkant van de weg van het Malieveld, bij een Esso-station aan de Zuid Hollandlaan.

Een groep van enkele honderden demonstranten die meer in het midden van het Malieveld was gaan zitten, breekt ondertussen langzaam op. Deze demonstranten hielden gele parapluutjes omhoog. Zij zijn nat geworden door een waterkanon, dat een paar keer werd ingezet. Ze lopen langzaam en rustig richting het station.

Utrechtsebaan richting Malieveld afgesloten

De A12 richting Den Haag is vanaf het Prins Clausplein afgesloten. Het verkeer vanaf de A4 kan via deze weg niet meer richting het centrum van Den Haag en het Malieveld rijden. Automobilisten kunnen omrijden via de N14 of de Rotterdamsebaan.

ME verdrijft demonstranten van Malieveld

De Mobiele Eenheid (ME) heeft actie ondernomen om de duizenden aanwezige demonstranten van het Malieveld te verdrijven. De aanwezige demonstranten zeten het daarbij op een lopen. Politiebussen, bereden politie en waterkanonnen bewegen zich over het Malieveld om de demonstranten van het veld te krijgen. Meerdere demonstranten zijn aangehouden. De politie maakt gebruik van waterkanonnen om de demonstranten weg te krijgen.

Bij de demonstratie is veel politie op de been | Foto: Mariëlle Bakker

Demonstratie wordt ontbonden door burgemeester

De burgemeester heeft de demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Malieveld ontbonden. Dat roept de politie die aanwezig is op het Malieveld. . Er waren duizenden aanwezigen op het terrein, terwijl er maar tweehonderd demonstranten aanwezig mochten zijn. De ontbinding valt samen met het einde van de demonstratie van Het Klimaatalarm aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Die demonstratie verliep zonder problemen.

Volgens een verslaggever van Omroep West is de sfeer inmiddels 'een stuk grimmiger'. De ME heeft al een aantal korte charges uitgevoerd om de demonstranten van het Malieveld te krijgen. Ongeveer de helft van het Malieveld is inmiddels leeg. De politie roept nog altijd naar demonstranten om het Malieveld te verlaten. Demonstranten die dat niet doen kunnen op geweldadige wijze worden verwijderd.

'Te veel mensen op Malieveld burgerlijke ongehoorzaamheid'

Ophef over filmpje

De Haagse politie zegt dat er een filmpje circuleert waarin een man op het Malieveld wordt aangehouden. Daarbij werd geweld gebruikt. De aanleiding voor zijn aanhouding is op het filmpje niet te zien. Hij werd aangehouden omdat hij agenten aanviel met een stok.

Demonstranten expres toegelaten tot Malieveld

Omdat er op verschillende plekken in Den Haag toch demonstranten waren, is besloten ze voor het overzicht te begeleiden naar het Malieveld. Dat zegt een woordvoerder van de politie zondagmiddag. "Nu wordt bekeken wat de vervolgstappen zijn."

Op het Malieveld in Den Haag is het aantal demonstranten tegen het kabinetsbeleid inmiddels behoorlijk opgelopen. Daar waar er maximaal tweehonderd hadden mogen komen en er een noodbevel was kracht is, is het aantal actievoerders inmiddels opgelopen tot enkele duizenden.

Geen treinen richting Den Haag

Mensen kunnen zondagmiddag niet meer met de trein richting Den Haag reizen. Dat komt omdat het maximale aantal demonstranten op het Malieveld is overschreden, twittert de politie. Met de trein vertrekken vanaf Den Haag is nog wel mogelijk "zodat je naar huis kunt gaan", aldus de politie.

De NS maakt melding van een "storing" op de eigen website met reisinformatie, met als oorzaak "inzet politie". De NS verwacht dat dit tot 16.30 uur duurt.

Ook protest beter klimaatbeleid

Op de Koekamp naast het Malieveld demonstreren tweehonderd mensen voor een beter klimaatbeleid. Zij luiden om 15.00 uur het 'Klimaatalarm'. Deze demonstratie vindt ook in andere steden plaats, waaronder Delft, Gouda en Leiden.

