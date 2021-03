Zoetermeer krijgt voedselbos: 'Het is een aanvulling op de voedselbank'

Een grote groep vrijwilligers is in de Nieuwe Driemanspolder in Zoetermeer druk met het in de grond stoppen van stekjes van bomen en struiken. Ze leggen een voedselbos aan. 'We gaan hier 62 appelrassen, zeventien pruimensoorten en zestien kersensoorten planten,' vertelt mede-initiatiefnemer Astrid van Beek. 'Er valt straks genoeg eetbaars te kiezen'.

Het is een pittige klus met de regen en de harde wind. 'Maar goed, we willen een voedselbos neerzetten en daar moeten we wat voor over hebben', vertelt Astrid van Beek. Je kunt er straks voor een kleine vergoeding kruiden plukken of een zak appels halen. 'Daarmee is het eigenlijk een aanvulling op de voedselbank. Het wordt een provisiekast in de natuur, perfect om voordelig voedsel te krijgen wat ook nog eens biologisch is.'

Toch is niet het hele bos eetbaar. Er komen daarom informatiebordjes. Astrid: 'Er komt hier bijvoorbeeld ook sporkehout te staan. Die plant is heel goed voor de insecten, maar de blaadjes moet je niet in je mond steken. Daar krijg je een beetje diarree van. De andere benaming van sporkehout is vuilboom.'

Uiensoepboom

Het wordt een bos waar je veel kunt ontdekken. Zo wordt er ook een zeepnotenboom geplant. 'De nootjes daarvan kun je in de wasmachine doen en dan ontstaat er schuim waarmee je kleren kunt wassen', vertelt Astrid. Een andere bijzondere boom die ze gaan planten is de uiensoepboom. 'De blaadjes smaken een beetje naar uiensoep, daar kun je heel leuk dingen mee kruiden.'

Ook scholen zijn welkom in het voedselbos. Ze kunnen daar leren waar eten vandaan komt. 'Je eten komt niet uit die bakjes in de supermarkt, het komt hier uit de grond. Uit de natuur. Daarnaast moet het ook een plek worden waar je elkaar kan ontmoeten. We spreken daarom liever van een voedselbuurtbos.'

Nog meer bomen nodig

De naam van het voedselbos wordt GeuzeGroen. 'Dit is een historische plek', zegt Astrid. 'In de 16e eeuw noemden de Spanjaarden, die hier toen de baas waren, de bewoners die op platte schuiten in dit gebied rondvoeren geuzen of bedelaars. Hun gevecht met de Spanjaarden zorgde ervoor dat op 3 oktober 1574 Leiden via het Zoetermeerse Meer werd ontzet. We vinden het een mooi eerbetoon aan deze vroegere bewoners.'

In totaal wordt GeuzeGroen 2,5 hectare groot. En om dat goed te beplanten zijn nog wel wat bomen en struiken nodig. 'We kunnen nog van alles gebruiken', vertelt Astrid. 'Dus heb je nog wat in je tuin staan wat hier prima past, mag je dat melden op onze site: geuzegroen.nl.'

