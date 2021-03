Verkiezingen: Stemlokalen open voor kwetsbaren en ouderen

Veel veiligheidsmaatregelen in stembureaus

Overal in de regio zijn intussen stembureaus geopend. Dit jaar is het natuurlijk anders dan anders om stemlokalen coronaproof te maken. Stemhokjes staan bijvoorbeeld verder uit elkaar, iedereen krijgt een eigen potlood en er worden mondkapjes gedragen.

LEES MEER: Stembureaus open, speciaal voor de kwetsbare groepen

Stemlokalen open voor kwetsbaren en ouderen

Vanwege het coronavirus zijn in alle gemeenten een beperkt aantal stembureaus al op maandag en dinsdag geopend. Deze zijn speciaal bedoeld voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid, al heeft de overheid al laten weten dat mensen niet geweigerd zullen worden als ze maandag of dinsdag al hun stem uit willen brengen.

Bijna alle stembureaus zullen om 7.30 uur hun deuren openen, al kan het zijn dat sommige stembureaus afwijkende openingstijden hebben.

Referendum voor inrichting park in Leiden

De inwoners van Leiden mogen tijdens de verkiezingen twee stemmen uitbrengen. Zij stemmen niet alleen voor de Tweede Kamer, maar ook voor de inrichting van het Roomburgerpark in de gemeente. De gemeente wil dat de hockeyclub die in het park is gevestigd een vierde kunstgrasveld krijgt. Bijna zesduizend Leidenaren zijn het hier niet mee eens, en willen niet dat er groen verdwijnt voor de aanleg van een extra veld.

De gemeente heeft daarom besloten een referendum uit te schrijven. De inwoners van Leiden mogen daarom stemmen over het voorstel van de gemeente zoals dit er nu ligt.

LEES OOK: Moet groen wijken voor hockeyveld? Leidenaren mogen meebeslissen

Fouten met stempassen in Rijswijk, Den Haag en Leiden

De voorbereidingen op de verkiezingen zijn niet overal helemaal vlekkeloos verlopen. Zo stonden op de stempluspas in Rijswijk niet alle stembureaus afgedrukt. Door het coronavirus kan er niet altijd op dezelfde locatie worden gestemd als bij voorgaande verkiezingen. Zo zijn verzorgingshuizen bijvoorbeeld dit jaar gesloten. Bewoners hebben hier uiteindelijk een correctiebrief ontvangen.

In Den Haag is de Verkiezingskrant in een aantal wijken niet bezorgd. In de krant staan alle partijen en kandidaten waarop tijdens de verkiezingen kan worden gestemd. ‘Uit Mariahoeve, Transvaal, Laakkwartier en Leyenburg hebben we al klachten gekregen dat er geen verkiezingsinformatie is bezorgd. Mensen die niet weten waar ze kunnen stemmen zullen minder snel gaan stemmen. Zo bewijs je als gemeente de democratie een slechte dienst,’ aldus Robert Barker van de Partij voor de Dieren. Ook bewoners van het Zeeheldenkwartier, Stationsbuurt, Statenkwartier en Regentessekwartier zeggen tegen Omroep West dat ze geen krant hebben gehad.

De gemeente Leiden ging zelfs twee keer in de fout met de stempassen. De gemeente heeft geen rekening gehouden met de gesloten stembureaus, waardoor op stempassen een verkeerd stembureau kan staan. Bovendien werd voor het referendum een verkeerd adressenbestand gebruikt. Hierdoor kregen mensen geen stempas terwijl ze hem wel moesten krijgen, en werden er passen verstuurd naar mensen die niet meer in Leiden wonen.

Welke politicus woont bij jou in de buurt?

Welke kandidaat op de lijst woont in Woubrugge? Of in Rijnsburg? Leidenaar Stijn de Vreede heeft hiervoor de oplossing. Hij bracht met zijn studievriend Johan van der Boog in kaart waar alle verkiesbare kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen wonen.

Omdat de verkiezingen eraan komen werd de stemgang op 17 maart het onderwerp waar het duo zich op ging richten. 'Door corona is er weinig campagne op de straten. Politici kunnen niet zomaar op de plaatselijke markt gaan flyeren, strandballen uitdelen of koffie en buttons aan eventuele kiezers geven. Door ons platform kunnen mensen toch kijken welke politici uit de buurt komen.'

Ruim 13 miljoen mensen stemmen coronaproof voor Tweede Kamer

Ongeveer 13,2 miljoen mensen in 352 gemeenten mogen vanaf maandag een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dit zijn de 29e landelijke verkiezingen sinds 1918 (de eerste met algemeen kiesrecht). In verband met corona zijn de stemlokalen dit jaar drie dagen open. Maandag en dinsdag om met name kwetsbaren en mensen uit een risicogroep de mogelijkheid te geven hun stem uit te brengen.

Maandag en dinsdag zijn er ongeveer 1600 plaatsen waar kiezers terechtkunnen, woensdag rond de 9200. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur. De afgelopen weken mochten ruim 2,4 miljoen kiesgerechtigden van 70 jaar of ouder per post al hun stem uitbrengen.