Twintig arrestaties en drie gewonden bij onrustige demonstratie Malieveld

Er waren bij de demonstratie veel meer mensen aanwezig dan de tweehonderd die waren toegestaan. Ook hielden zij zich niet aan de coronamaatregelen. Voor burgemeester Jan van Zanen reden om de demonstratie te ontbinden. De politie riep vervolgens de mensen op om het Malieveld te verlaten, maar veel demonstranten weigerden om weg te gaan en begonnen volgens de politie geweld te gebruiken tegen de aanwezige agenten.

Er werd door de demonstranten met zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de agenten gegooid. Daarop werd besloten om de ME in te zetten. Zij hadden politiehonden bij zich. Twee demonstranten die weigerden weg te gaan, raakten hierbij gewond. Een vrouw raakte ook nog gewond omdat zij werd geraakt door een bus van de ME. Volgens de politie betrof het hier een ongeluk en was het nadrukkelijk niet de bedoeling om de vrouw te raken.

Waarschuwingsschot

Een groep demonstranten dreef een van de hondengeleiders in het nauw tijdens een aanhouding. De demonstranten schopten de politiehond en belaagden de hondengeleider met een vechthond. De politieman zag zich vervolgens genoodzaakt om een waarschuwingsschot te lossen. Bij een deel van de twintig aanhoudingen werd door de politie geweld gebruikt omdat de groeperingen uit zouden zijn op een confrontatie met de politie. Het waarschuwingsschot en het gebruikte geweld zullen worden onderzocht.

De demonstratie, georganiseerd door Nederland in Verzet, was niet aangekondigd bij de gemeente. De burgemeester had afgelopen week besloten, op verzoek van de Haagse gemeenteraad, om het aantal toegelaten demonstranten bij een protest te verhogen tot tweehonderd. Dit aantal was volgens de politie al om 13.00 uur bereikt. Bij de klimaatdemonstratie die tegelijk op de Koekamp werd gehouden waren wel maar tweehonderd mensen aanwezig. Deze protestactie was om 16.00 uur afgelopen, waarna de daar aanwezige demonstranten rustig naar huis zijn gegaan.

LEES OOK: Waarschuwingsschot politie bij ontbinden demonstratie Malieveld