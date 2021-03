Een jaar geleden ging de horeca op slot: 'Wij zouden een dag later opengaan'

Restaurant Baardman

Op 16 maart zou Bart Luiten zijn nieuwe restaurant Baardman aan de Theresiastraat in Den Haag officieel openen. Maar dat ging niet door. Zondag ging de horeca dicht. 'Je leeft er erg naar toe en je wilt gewoon beginnen. Het was heel vreemd', vertelt Bart in zijn lege restaurant. Gelukkig had de kersverse ondernemer al een paar weken proefgedraaid met lunch en kon hij daardoor aanspraak maken op overheidssteun. 'Als ik twee dagen later open was had ik er helemaal geen recht op gehad', vertelt hij tegen mediapartner Den Haag FM.

Bart Luiten van restaurant Baardman | Foto: Eigen foto

In eerste instantie denkt Bart er niet over om te beginnen met afhaalmaaltijden. 'Ik heb nooit een restaurant gedraaid, niemand kent me. Dus dat heeft geen nut.' Daarbij vertrouwde hij de toezegging van het kabinet over de steun. 'Ze zeiden, we laten niemand vallen.' Toch duurde het even voordat de steunpakketten waren aangevraagd en uitgekeerd en moet hij het eerst een half jaar zonder steun doen. Bart besluit te beginnen met afhaal, 'anders gingen we het niet redden'. Via social media en flyeren probeert hij mensen in de wijk te bereiken. En dat lukte al snel. 'Vooral mensen uit Bezuidenhout, Benoordenhout en Voorburg bestellen eten.'

Ik kan mezelf nu niks uitbetalen, dus we leven zuinig - Bart Luiten

Ondanks dat Bart financieel niet veel stress heeft, is het wel even schakelen. 'Als we thuis een grote lekkage zouden krijgen, dan hebben we wel een probleem. Ik kan mezelf nu niks uitbetalen, dus we leven zuinig.' Toch heeft hij er nooit over gedacht om de stekker eruit te trekken. 'Stoppen is geen optie, dan is het geld van je investering gewoon weg.'

'Het zou zonde zijn als we het niet zouden redden. We hebben nooit een eerlijke kans gehad, je krijgt maar één keer de kans om je zaak neer te zetten. Ik zou het jammer vinden als we door deze externe factor (de coronacrisis red.) onderuit worden gehaald.' Toch blijft Bart positief. 'Ik denk dat we vanaf juni wel weer open zijn. Als we weer lekker naar buiten kunnen en ergens wat kunnen drinken.'

Dans- en nachtclub Club Gewoon

Ook Club Gewoon in de Herenstraat was nog niet zo lang open. De dans- en nachtclub van Gidon Bouwhuis en Nick Berendrecht was open sinds oktober 2019. Toen ze het nieuws over de lockdown hoorden waren ze in het buitenland op vakantie. 'We zaten op het strand met een Coronaatje', lacht Nick. Die vakantie hadden ze hard nodig na een half jaar knallen in hun nieuwe zaak. 'We vonden het ongeloofwaardig dat we dicht moesten', was Gidons eerste reactie toen.

Gidon Bouwhuis (links) en Nick Berendrecht van Club Gewoon | Foto: Eigen foto

Maar terug in Nederland was het toch echt zo. 'De handrem ging er financieel op.' Een alternatief verzinnen was voor hun locatie lastig. 'We hebben geen keuken, dus afhaal kan niet en we zitten niet in een doorloopstraat, dus voor de deur kan je ook niks', vertelt Gidon. In de zomer mocht de zaak weer open en bouwden ze de boel om tot kroeg. 'We hebben barkrukken en tafels gekocht om een kroeg te worden. Dat kost allemaal geld.' Dus toen ze in oktober weer dicht moesten 'was dat wel de finaleklap'. En dat gaat niet in de koude kleren zitten. 'Ik kom hier zo min mogelijk, omdat het pijn doet', zegt Nick.

We willen ook graag open voor de jongeren - Gidon Bouwhuis

Om toch iets te kunnen doen hebben ze een paar keer een bingo georganiseerd, en probeerden ze hun pand te verhuren. 'We probeerden de zaak te verhuren aan een dansschool en aan een bedrijfje dat speeddates organiseert, maar toen kwam de tweede lockdown.' En dus kijken ze nu verder dan hun club: 'We gaan een nieuw tentje beginnen, een broodjeszaak, voornamelijk take away, want dan hoef je niet dicht'.

Aan stoppen hebben Gidon en Nick nooit gedacht. 'We begonnen bij nul, in een straat die niet goed stond aangeschreven en er zijn weinig nachtclubs in Den Haag. We hebben er in twee maanden een groot succes van weten te maken, daar trek je niet zomaar de stekker uit', zegt Gidon resoluut. 'We focussen ons nu op andere dingen. En ik denk dat we over twee maanden weer open mogen als kroeg', aldus Nick. 'We willen ook graag open voor de jongeren, zodat het weer mentaal goed kan gaan met iedereen', zegt Gidon. 'Wij zijn niet te breken.'

Bierbrouwerij Kompaan

Jasper Langbroek kan zich 15 maart 2020 vorig jaar nog goed herinneren: 'We dachten echt dat de grond onder onze voeten werd weggevaagd. In een keer ben je 80 procent van je afzet kwijt.' Voor Jasper is het een jaar om snel te vergeten, vertelt hij achter de bar van de brouwerij aan de Saturnusstraat op de Binckhorst. De brouwerij levert vooral aan de horeca en die ging plots dicht. 'Wij zijn drie maanden beperkt open geweest.'

Jasper Langbroek van bierbrouwerij Kompaan | Foto: Eigen foto

Om het hoofd boven water te houden, moesten Jasper en zijn compagnon een deel van het bedrijf verkopen. Dat betekent dat ze een deel van hun aandelen aan twee anderen hebben verkocht. 'Als we dat niet hadden gedaan, stonden we hier niet.' Want de steun van de overheid was niet genoeg om te overleven. Dat de horeca vorig jaar in maart dichtging was een slechte timing voor bierbrouwers. 'In de winter produceren we, doen we onderhoud en investeringen, zodat we in de lente kunnen uitleveren. We hadden net een nieuwe koelinstallatie, dus de rekening was leeg. Maart is het moment waarop wij geld gaan verdienen. En dan gaat de wereld op slot.'

Maar Kompaan ging niet bij de pakken neerzitten. De maandag na de horecasluiting kwam het team meteen samen om te bedenken wat ze konden doen. 'Daar kwamen veel ideeën uit, zoals een drive thru, livestreams en we hebben een bottleshop.' Jasper en zijn team wilden vooral zichtbaar en relevant blijven voor de klanten. 'Klanten vinden dat heel mooi.'

We hebben het wel geflikt met z'n allen - Jasper Langbroek

Zo'n jaar hakt er wel in voor ondernemers, zowel zakelijk als privé. 'We hebben nog nooit zo hard gewerkt.' Door de steeds veranderende regels moeten ondernemers al een jaar lang continu bijsturen. 'Wij zouden dit niet kunnen doen zonder ons personeel dat drie slagen in de rondte werkt. Iedereen voelt de onzekerheid, maar we willen er het beste van maken. Want we hebben het wel geflikt met z'n allen', zegt Jasper trots.

