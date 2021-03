AstraZeneca twee weken in de koelkast: duizenden vaccinaties uitgesteld

Enkele duizenden mensen in onze regio krijgen de komende weken geen coronavaccinatie. Reden is dat Nederland twee weken stopt met het gebruik van het vaccin van AstraZeneca.

Bij GGD Hollands Midden stonden de komende twee weken 1896 mensen in de agenda die langs zouden komen voor een prik. Vooral maandag en dinsdag waren dat enkele honderden mensen, in de tweede week fors minder. Volgens een woordvoerder komt dat door de leveringsproblemen met het vaccin. Daardoor zijn er minder afspraken ingepland. Bij GGD Haaglanden zouden de komende weken zo'n duizend mensen het vaccin krijgen toegediend.

Margreet Bekema coördineert de vaccinatiecampagne in Hollands Midden. Ze is geschrokken van de pauze: 'We zullen het ooit moeten inhalen, en we willen vaart maken', zegt ze.

Vooral werknemers in langdurige zorg getroffen

AstraZeneca wordt verstrekt aan mensen die in bepaalde zorginstellingen en revalidatiecentra werken en kwetsbaren in de leeftijd van 60 tot 64 jaar. Ook thuiszorgmedewerkers stonden klaar voor hun eerste prik. Mensen met het syndroom van Down en mensen met zwaar overgewicht worden ook gevaccineerd met AstraZeneca, maar dat gebeurt bij de huisarts en die zijn in onze regio nog niet begonnen met prikken.

Pauze door tromboseproblemen

De vaccinatie met AstraZeneca begon 12 februari. Op advies van het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, werd dit weekend besloten om per direct te stoppen met prikken, in ieder geval voor een periode van twee weken.

Aanleiding is de melding van enkele gevallen van trombose in Denemarken en Noorwegen. Die landen stopten vorige week al met AstraZeneca om dit te onderzoeken. Op Europees niveau worden nu alle gevallen van trombose en andere problemen met de bloedstolling na het gebruik van AstraZeneca onderzocht. Bijwerkingencentrum Lareb zegt dat in Nederland zo'n tien gevallen van complicaties bekend zijn.

Geen nieuwe inzichten

Het Europees geneesmiddelenagentschap EMA is verbaasd over het advies van het CBG om het vaccineren met AstraZeneca op te schorten. Volgens het EMA zijn er geen nieuwe inzichten over het AstraZeneca-vaccin ten opzichte van afgelopen donderdag. Toen was al bekend dat er bijzondere gevallen zaten tussen de meldingen van trombose na inenting met het vaccin.

De mensen die nu worden afgebeld, zouden hun eerste prik krijgen. Met AstraZeneca zijn twee vaccinaties nodig om beschermd te zijn. Volgens de GGD komt die tweede prik niet in gevaar, omdat die pas vanaf 30 maart in de planning staan.

LEES OOK: Leidse vaccinmaker over goedkeuring: 'Het voelde als een feestje'