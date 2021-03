Verdachte van steekpartij in supermarkt dacht dat slachtoffers bij hem hadden ingebroken

De man die op 2 december vorig jaar drie medewerkers van een supermarkt aanviel, dacht dat deze bij hem thuis hadden ingebroken. Hij kwam daarom verhaal halen, zei zijn advocaat Tarkan Kocabas maandag tijdens een eerste inleidende zitting. De 43-jarige Marson C. was daar zelf niet bij.

C. ging compleet door het lint in de vestiging van Albert Heijn op de hoek van de Grote Marktstraat en de Lutherse Burgwal in het centrum van Den Haag. Hij stak twee medewerkers met een mes en sloeg een derde met dat mes. Ook stak hij een molotovcocktail aan. Justitie verwijt hem drie pogingen tot doodslag en een brandstichting.

Volgens advocaat Kocabas dacht zijn cliënt dat de supermarktmedewerkers in zijn huis waren geweest op een moment dat hij daar niet was en dat ze spullen van hem hadden gestolen. Daarom wilde hij verhaal halen. Dat het precies op zijn verjaardag gebeurde, is volgens de raadsman toeval. Wat er wel mee te maken heeft, is dat hij door de coronacrisis niet op tijd aan zijn medicijnen kon komen.

In de war

De verdachte heeft een psychiatrisch verleden. Hij heeft al eens tbs met voorwaarden gehad en is al eens een jaar gedwongen opgenomen geweest. Ook nu is er weer een rapportage gemaakt over hem. De officier van justitie ziet geen reden voor verder onderzoek. Ook de advocaat vindt dat niet zinvol. 'Mijn cliënt is duidelijk in de war en moet zo snel mogelijk behandeld worden,' zegt hij.

De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 11 juni.