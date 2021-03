Slepende zaak rond dood Iwona Galla nog niet klaar: verdachte in hoger beroep

Mustafa A. gaat in beroep tegen de straf die hij kreeg voor het doden van Iwona Galla. De 31-jarige Poolse vrouw werd in 2003 gewurgd in een huis in Naaldwijk. A. werd daarvoor op 5 maart veroordeeld tot 12 jaar cel. De 47-jarige man uit Maassluis houdt vol dat hij niks te maken heeft met de dood van Galla.

Het lichaam van Iwona Galla werd op 6 mei 2003 gevonden in een huis aan de Vuurdoorn in Naaldwijk. De vrouw was daar om henneptoppen te knippen. De rechtbank denkt dat zij een inbreker betrapt heeft die uit was op de hennep. Lang was er geen verdachte in beeld, totdat in 2019 Mustafa A. werd aangehouden na een DNA-match.

Volgens de rechtbank heeft A. Galla gedood, zodat niet uit zou komen dat hij de hennep wilde stelen. Zijn DNA is onder de vingernagels gevonden van het slachtoffer. Dat duidt er volgens de rechtbank op dat zij zich probeerde te verdedigen tegen A.

A. Ontkent

Mustafa A. ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van Galla. Zijn advocaat, Erdal Kaya, zei direct na de uitspraak al dat hij een DNA-spoor niet voldoende vindt als bewijs. 'Iemand op gruwelijke wijze ombrengen en dan alleen DNA onder één nagel? Dat is niet genoeg.'

Ook vindt Kaya een verklaring van een vriend van A. niet geloofwaardig. Hij had onder meer verklaard dat hij met A. zes maanden voor de dood van Iwona Galla in het huis aan de Vuurdoorn was geweest. A. wist daarom dat er hennep in het huis lag, volgens de rechtbank.

